Vermischtes Ebermannsdorf

27.04.2018

27.04.2018

Der neue VR-Mobil-Kinderbus ist der absolute Hingucker im Kindergarten Sonnenschein in Ebermannsdorf. Eine tolle Sache finden Kindergartenleiterin Marie-Theres Gilch und Bürgermeister Josef Gilch die Idee der Raiffeisenbank Unteres Vilstal, den Ebermannsdorfer Kindergarten mit einem Mini-Bus auszustatten. Die erste Fahrt mit dem handgeschobenen Gefährt war auch für die Kleinen das Tagesgespräch, als sie vom Kindergarten abgeholt wurden. In Oberbayern hergestellt, bietet der VR-Mobil-Kinderbus Platz für sechs Kleinkinder. Dass man sich angurten muss, bevor man losfährt, ist auch gleich ein guter Lerneffekt für das Mitfahren im Auto, so die Verantwortlichen. Das Fahrzeug hat einen Wert von gut 3000 Euro. Er kann einfach gelenkt werden. Der Bus ist ausgestattet mit verstellbaren Sitzen und Kopfstützen. Im Inneren befindet sich auch eine kleine Gepäckablage. Er ist somit für kleine Ausflüge in die Umgebung bestens geeignet.