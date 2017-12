Vermischtes Ebermannsdorf

Viele warm Vermummte besuchten am zweiten Adventswochenende den beliebten Ebermannsdorfer Weihnachtsmarkt unter der Burg. Bürgermeister Josef Gilch begrüßte auch als Vorsitzender des Historischen Vereins die großen und kleinen Gäste, die sich auf dem liebevoll hergerichteten Areal auf zwei Ebenen tummelten.

Bereits zum 13. Mal fand der winterliche Markt auf dem Gutshof der Familie von Eyb statt. Ihnen galt auch der Dank des Bürgermeisters, ebenso wie den vielen fleißigen Helfern, die - genau wie der Weihnachtsmarkt - alle langsam in die Jahre kommen und die beschwerliche Arbeit rundherum dennoch treu und zuverlässig mittragen.Die Gäste zeigten sich begeistert von den musikalischen Darbietungen der Kinder aus Schule und Kindergarten sowie der verschiedenen Musikgruppen - die dem eisigen Wind am Samstag und dem Schneesturm am Sonntag tapfer trotzten. Der verdiente Applaus wurde dank dicker Handschuhe und warmen Bechern in den Händen anstatt akustisch eher mental und mit Blicken auf die Naturbühne übertragen.Die zahlreichen Stände, die in und um den historischen Stadel aufgebaut waren, boten fantastische kulinarische Speisen, von deftig und pikant bis hin zu süßen Waffeln und Crêpes, die allesamt reißenden Absatz fanden. Auch die Kartoffelsuppe der Burgschützen, die über dem Lagerfeuer warm gehalten wurde, war ein willkommener und wohlschmeckender Magenwärmer. Bereits am Aufgang zum Festgelände zeigte ein Schmied die alte Handwerkskunst mit Hammer und Amboss am offenen Feuer. Die Auswahl an weiteren handgefertigten Kunststücken war groß und durch den Verkauf von zarten, handgeschnittenen Strohsternen wurde auch die Spendenkasse zur Renovierung der Johanneskirche aufgefüllt. Es gab tolle Sachen aus Holz, Metall, Draht oder Wolle, Flüssiges mit und ohne Alkohol und vieles mehr.Der heilige St. Nikolaus besuchte den Markt an beiden Nachmittagen und erfreute die Kinder mit schönen Geschichten und einem kleinen Geschenk zur Adventszeit. Er nahm mit Schmunzeln die Wünsche der Kleinen zur Kenntnis, die sich vom Mähdrescher und Bulldog über Pferde, Puppen und Kutschen spannten und vom Christkind in Summe vermutlich schwierig zu transportieren sein dürften.Der frisch gefallene Schnee machte den Markt umso authentischer, während der eisige Wind am Samstag und der Schneesturm am Sonntag eher suboptimal fürs Geschäft waren. Dennoch genossen die vielen Besucher den Markt und waren froh um die gut zu erreichenden Parkplätze am Fuß des Schlossbergs, so dass sie ihre neu erworbenen Schätze nicht weit schleppen mussten.