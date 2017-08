Wirtschaft Ebermannsdorf

08.08.2017

Der Familienbetrieb Sebald mit seinen heute rund 50 Beschäftigten war um 1995 das erste Unternehmen, das sich im Industriegebiet Schafhof ansiedelte. Die örtliche CSU besichtigte die Firma zusammen mit Bundestagsabgeordnetem Alois Karl und Bürgermeister Josef Gilch. Die Firma Sebald (Inhaber ist die Familie Ulrich und Angelika Birner mit Sohn Manuel) kam aus Dürnsricht und gilt als gesunder Familienbetrieb.

Angelika Birner, Chefin und Finanzverwalterin, ist die Tochter von Josef Sebald, der 1954 die Firma in Schwarzenfeld gründete und ein Jahr später mit ihr nach Dürnsricht zog. Als er 1984 starb, wurde die Tochter als Nachfolgerin "ins kalte Wasser geworfen". Seniorchef Ulrich Birner heiratete in den 80er Jahren in das Unternehmen ein und hat sich seither der Produktionsleitung verschrieben. Sohn Manuel kümmert sich in der dritten Generation um die Leitung des technischen Büros.Der Betonbauerbetrieb arbeitet heute nur in normaler Tagschicht, kümmert sich in erster Linie um die Fertigung von Betonwänden und -decken im Industrie-, aber auch im Privatbau. An der Schüttelstation für die Betonplattenteile verfolgten die CSU-Gäste deren Entstehen. Sebald hat, nach mehrfachem Fertigungshallenbau in Schafhof, kürzlich das neue Bürogebäude bezogen.