Wirtschaft Ebermannsdorf

10.08.2017

Die letzte freie Lücke im Industriegebiet Schafhof West ist geschlossen. Angesiedelt hat sich der aus Pittersberg stammende Schreinereibetrieb Huger.

Errichtet werden eine Halle und ein Verwaltungstrakt. Bürgermeister Josef Gilch beglückwünschte Schreinermeister und Bauherr Hubert Huger zu dem gelungenen Projekt und freute sich über die Entscheidung für Schafhof.Die Firma Huger, ein Schreinereibetrieb seit mehreren Generationen, ist in den letzten Jahren zu einem stolzen Unternehmen angewachsen. So war es nicht verwunderlich, dass der Platz am Sitz in Pittersberg zu klein wurde. Ein moderner und zukunftsweisender Betrieb benötigt große Werkhallen, Lagerflächen und Parkplätze möglichst nahe an den Hauptverkehrsadern. So konnte die Wahl nur auf Schafhof fallen. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren."Mit diesem Betrieb nähern wir uns immer mehr der Zahl von 1000 geschaffenen Arbeitsplätzen in Schafhof", so Gilch nicht ohne Stolz. Die erfolgreichen Gewerbegebiete der Region seien auch Garant für die niedrigen Arbeitslosenzahlen im Landkreis. "Wir stehen in der Verantwortung für die jungen Menschen, damit sie hier Arbeitsplätze finden und nicht in die Großstädte abwandern müssen", betonte er.Er sei sehr froh, dass in den ländlichen Regionen Bayerns nicht jene Zustände herrschten wie in Mecklenburg-Vorpommern, wo Dörfer verfallen, weil die Menschen keine Arbeit finden und abwandern. Umso erfreulicher sei es, dass die Gemeinde nun endlich Eigentümer der Flächen für das neue Industriegebiet Schafhof Ost ist.Damit könne Ebermannsdorf neben großen Logistikern auch Kleingewerbe und Handel wieder Flächen anbieten. In den vergangenen Jahren habe die Gemeinde immer wieder Betriebe vertrösten oder absagen müssen, weil schon seit fünf Jahren in den vorhandenen Industriegebieten in Schafhof nichts mehr frei war.