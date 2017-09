Freizeit Ebnath

Bürgermeister Manfred Kratzer und Architektin Helga Rembeck vom Büro Rembeck und Partner aus Erbendorf informierten die Gemeinderäte und die Zuhörer über den aktuellen Stand der Arbeiten zur energetischen Sanierung des Schulgebäudes.

Demnach sei bereits ein neuer Heizkessel eingebaut und der Kamin saniert. Die Heizung ist betriebsbereit. In den nächsten Tagen und Wochen soll die Außenfassade fertiggestellt werden. Außerdem werden sämtliche Fenster ausgewechselt. Bisher befinde man sich voll im vorgegebenen Kostenrahmen. Der Schulbetrieb kann ohne wesentliche Störungen laufen. Da es wahrscheinlich außer der energetischen Sanierung ein weiteres Förderprogramm durch die Bundesregierung für die Sanierung öffentlicher Gebäude geben soll (KIB 2), wurde das Architekturbüro Rembeck beauftragt, einen Maßnahmenkatalog für weitere Sanierungsprojekte zu erstellen.Mit diesen Angaben könnte dann die Förderfähigkeit und die Höhe einer eventuellen Förderung geklärt werden. Erst dann müsste der Gemeinderat entscheiden, ob unter anderem eine Sanierung des Daches, der Sanitäranlagen und der Elektroinstallation gemacht werden soll. Bürgermeister Manfred Kratzer gab das Ergebnis der Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 bekannt. In drei vorangegangenen Sitzungen hatte der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Ebnath die Jahresrechnung für 2015 geprüft.Die Prüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Feststellungen wurden während der örtlichen Prüfung in die Niederschrift aufgenommen. Der Gesamthaushalt schloss im Jahr 2015 mit 2 587 489,20 Euro. Die Entlastung des Vorsitzenden und der Verwaltung beschloss der Gemeinderat einstimmig. Ebenfalls einstimmig beschlossen die Räte, dass Gemeinderat Eberhard Söllner der erste Vertreter im Kindergartenausschuss für den ausgeschiedenen Siegfried Weiß werden soll.Weiter gab Bürgermeister Manfred Kratzer Sachstandsberichte zu verschiedenen Investitionen, wie unter anderem zur geplanten Renovierung der alten Schule, der Baumaßnahmen in der Ringstraße, der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, der Ergänzung der Breitbandversorgung im gesamten Gemeindegebiet, einer geplanten Sanierung der Straße "Am Berg" sowie der Erstellung geplanten eines Urnengemeinschaftsgrabes im Ebnather Friedhof.