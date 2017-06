Blasmusik im Garten

Freizeit Ebnath

16.06.2017

Unter dem Motto "Blasmusik am Abend" hatte die Fichtelgebirgskapelle in den Biergarten des Gasthofes "Zur Krone" in Ebnath eingeladen. Die Musiker unter Leitung von Johannes Prechtl boten eine interessante Auswahl aus der bayerisch-böhmisch-mährischen Region.

Himmel und Berge

Hymne unserer Zeit

Unter den zahlreichen Gästen konnte Moderator Sebastian Wolf auch Bürgermeister Manfred Kratzer begrüßen. Den Auftakt des Abends bildete der Marsch "Auf geht's Leut', die Musik kommt" von Horst Franke in einer Bearbeitung des Marktredwitzers Erwin Jahreis. Besonders gefühlvoll vorgetragen wurde der Polkahit "Wir Musikanten" aus der Feder von Kurt Gäble. Vom "König der mährische Polka", Antonin Zvacek, erklang die stimmungsvolle Polka "Morgenblüten".Im Programm ging es anschließend weiter mit einem echten "Sahnestück" der böhmischen Blasmusik: Dem Walzer "Böhmischer Sonntag" von dem im Erzgebirge geborenen Robin Kürschner. Mit dem "Fliegermarsch" von Hermann Dostal wurde dem Publikum einer der bekanntesten deutschen Märsche dargeboten. Dieses beliebte Stück fehlt in fast keinem Appell der Luftwaffe. Ausdrucksvoll und mit exakter Dynamik, wie es der Dirigent auch optisch den den Musikern abverlangte, kam der "Tagträumer" des 31-jährigen Komponisten Andy Schreck originalgetreu zum Vortrag.Nach dem Klassiker "Schau hinauf zum Himmelszelt" von den Original Egerländer Musikanten, erklang der "Bozner Bergsteigermarsch" aus der Feder von Sepp Tanzer. Die ruhige "Steephans-Polka" von Alexander Pfluger wurde von den ehrgeizigen Musikern hervorragend intoniert. Vom großen tschechischen Blasmusikkomponisten Karel Vacek war der bekannte Walzer "Wir seh'n uns wieder" in einer Bearbeitung von Franz Bummerl.Bekannte und beliebte Stücke wie "Wir sind Kinder von der Eger" und "Sterne der Heimat" von Ernst Mosch durften bei einer "Blasmusik an Abend" selbstverständlich nicht fehlen. Beim Konzertmarsch "Blauer Enzian" von Ernst Hoffmann, der auch selbst für das Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen spielte, erinnerte sich bestimmt auch Dirigent Johannes Prechtl an seine Zeit bei diesem Orchester.Alle Blasmusikfans kamen bei der "Polka mit Herz" des Erfolgskomponisten Mathias Gronert voll auf ihre Kosten. Bei der Polka "Launisches Mädchen" von Jan Kelnar kam das Launische im Kontrast zwischen Passagen des tiefen Blechs und der hohen Holzbläser sehr gut zu Geltung. Überrascht waren die Besucher, als bei dem Marsch "Dem Land Tirol die Treue" von Florian Pedarnig die Bläser, grundiert vom tiefen Blech, ihre Sangeskünste zeigten. Aufgrund der weiten Verbreitung wird der Marsch auch als "heimliche Tiroler Landeshymne" bezeichnet.Schon zur Tradition ist es geworden, dass die Fichtelgebirgskapelle Ebnath ihre Auftritte mit der Polka "Bis bald, auf Wiedersehn" beendet. Alle Blasmusikkenner wissen, dass dieser Titel von Ernst Mosch unter dem Pseudonym Wenzel Zittner komponiert wurde. Der langanhaltende Applaus des Publikums zeigte wieder einmal, auf welch hohem Niveau in Ebnath Blasmusik geboten wird. Als Zugabe erklang mit dem "Böhmischen Traum" von Norbert Gälle eine Blasmusikhymne unserer Zeit.Während des Blasmusikabends konnten sich die Besucher mit Getränken und einem kleinen Imbiss stärken. Den zweiten Teil des Abends bildete der traditionelle "Zapfenstreich", bei dem mit Marschmusik der Weg der Fronleichnamsprozession mit den Altären bei den Familien Schreyer, Zaus, Karneth und Schinner abgeschritten wurde. Viele Gäste nahmen auch die Einladung an, die Kapelle zu begleiten. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Absicherung.