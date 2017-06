Für Turner ein Fest

Freizeit Ebnath

"Wir fahren nach Berlin", hieß es für 13 Athleten der TSG Aktiv. Zusammen mit 80 000 Kameraden verbrachten die Ebnather in der Hauptstadt eine Woche auf dem Internationalen Deutschen Turnfest,

Der Event gehört zu den größten Breitensportveranstaltungen weltweit. Untergebracht waren die jungen Ebnather im Gemeinschaftsquartier in Lichtenberg gemeinsam mit den befreundeten Turnvereinen aus dem Turngau Oberpfalz-Nord sowie mit dem Turngau Iller-Donau. So war das Turnfest wie immer eine schöne gemeinschaftliche Erfahrung.Gleich am zweiten Tag fanden die ersten Wettkämpfe statt. In den darauffolgenden Tagen hatte jeder Teilnehmer seinen Wahlwettkampf im Geräteturnen zu absolvieren. Hierbei konnten sich die TSG'ler in allen Altersgruppen gut behaupten, wobei bei den Mädchen Larissa Wegmann und bei den Männern Horst Serfling mit den meisten Punkten in der vereinsinternen Wertung aufwarten konnten. Auch Sophia Kneidl, Olivia Reger, Karola Hausmann, Paulina Schatz, Udo Kneidl, Patrick und Jonas Serfling, David Krapf und Hannes Schreyer belegten gute mittlere Plätze. Den Anziehungspunkt schlechthin bildete das Messegelände in Berlin. Hier konnten sich die Sportler über die neuesten Freizeitangebote informieren, Wettkämpfe verfolgen, Showeinlagen auf der Bühne im Sommergarten genießen und natürlich selbst sportlich aktiv sein. Ganz nach dem Motto "Wie bunt ist das denn?" war auch das Angebot an Abendveranstaltungen breit gefächert.Die Turnerjugend-Party lud die sportbegeisterten Jugendlichen zum Feiern ein. Weiterhin war die Stadion-Gala im Olympiastadion in Berlin wohl eines der Highlights. Nach einer ereignisreichen Woche, die für die TSG Aktiv sportlich ein voller Erfolg war, traten die Turner mit vielen Eindrücken in Sport und Kultur, die noch lange nachklingen werden, die Heimreise nach Ebnath an. Die Ebnather bedanken sich bei den Sponsoren für die Unterstützung.