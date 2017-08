Herz als Pfand

Freizeit Ebnath

09.08.2017

3

0 09.08.2017

Die Kolpingfamilie Ebnath schlug auch heuer das Zeltlager in Burglengenfeld auf. Seit 30 Jahren gibt es diese Tradition. Höhepunkt war heuer der Jubiläumsgottesdienst mit Diözesanpräses Stefan Wissel

Uhr zum Abschied

"Schöne Ferien"

Mit zelebriert wurde die Messe vom nachgereisten Ebnather Pfarrer Pater Anish George. Für die musikalische Umrahmung sorgte Martin Kopp an der Orgel. Auf dem Zeltlagerplatz rund um das aufgebaute Holzkreuz versammelten sich alle Teilnehmer.Zum Gottesdienst erschienen Bürgermeister Manfred Kratzer mit Gattin, der CSU-Ortsvorsitzende Wolfgang Söllner sowie die Jugendbeauftragte und Vorsitzende der Jungen Union Antonia Ritter. Auch waren wieder viele Freunde von der Kolpingfamilie aus Burglengenfeld anwesend. Alle zusammen feierten den Festgottesdienst anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Kolpingzeltlagers.Der Diözesanpräses ging in seiner Predigt auf das Miteinander im täglichen Leben ein. Kleine Gesten wie ein Lächeln oder ein gutes Wort könnten oftmals mehr bewirken als große Taten. Die Jugendgruppe der Kolpingfamilie, die Kolibris, trug die Kyrierufe und die Fürbitten vor. Am Ende des eindrucksvollen Gottesdienstes ergriff die Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Carolin Knott, das Wort.Sie bedankte sich besonders bei Diözesanpräses Wissel für dessen Wirken in der Kolpingsfamilie. Da dieser aber dieses Amt abgeben wird, wurde er von den Ebnathern entsprechend verabschiedet. Wehmut kam auf."Wer Menschen gewinnen will, muss sein Herz zum Pfand geben", dieses Zitat von Adolph Kolping stand auf der Uhr, die sie Stefan Wissel zum Abschied überreichte. Knott ging auf die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Geistlichen ein. "Die Zeit mit Ihnen war ermutigend, erfrischend, lustig, interessant, kurzweilig und einfach unvergesslich."Der Präses gab zu verstehen, dass es für ihn immer eine große Freude gewesen sei. wenn er von seinen Freunden aus Ebnath eine Einladung erhalten habe. Er sei immer gerne gekommen und werde den Kontakt in Zukunft auch nicht abreißen lassen.Anschließend dankte Werner Bauer vom Zeltlagerteam dem Geistlichen für sein Wirken. Die Kollekte aus dem Gottesdienst stockte die Kolpingfamilie noch etwas auf und überreichte den Geldbetrag dem scheidenden Diözesanpräses als Unterstützung für das Projekt "Jugendwohnen". Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Burglengenfeld, Bernhard Krebs, überreichte eine Urkunde der Stadt anlässlich des 30. Zeltlagers. Er wiederum bekam von Werner Bauer ein gerahmtes Gruppenbild überreicht. Ebenso bedankte sich die Kolpingfamilie aus Burglengenfeld.Bürgermeister Manfred Kratzer dankte im Namen der Gemeinde Ebnath der Kolpingfamilie für die langjährige Ausrichtung des Zeltlagers. Es sei die richtige Einstimmung auf die beginnende Urlaubs- und Ferienzeit. Besonders den Kindern wünschte er schöne Ferien. Mit dem gemeinsam gesungenen Kolping-Lied endete der eindrucksvolle Gottesdienst.Die Ebnather saßen nach dem Abendessen mit ihren Gästen in gemütlicher Zeltlageratmosphäre noch lange zusammen und ließen so manches Erlebnis aus den vergangenen drei Jahrzehnten Revue passieren.