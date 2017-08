Idylle an der Naab

Freizeit Ebnath

08.08.2017

08.08.2017

Die Kolpingsfamilie schlug auch heuer wieder ihr Zeltlager in Burglengenfeld auf. Diesmal war es ein besonderes Jubiläum. Seit 30 Jahren kommt die Gemeinschaft hier zusammen.

Die Idee eines Zeltlagers in Burglengenfeld entstand im Jahre 1987. Die damaligen Akteure der bekannten Faschingsprunksitzungen der Kolpingsfamilie fassten mit dem damaligen Kaplan Hans Preisl den Entschluss. Mehr als 80 Personen waren drei Jahrzehnte später wieder dabei. Viele Eltern mit ihren Kindern, aber auch manche Großeltern mit ihren Enkeln ließen es sich vier Tage lang bei herrlichem Sommerwetter am Lagerplatz an den "Naabauen" so richtig gut gehen.Wie es sich für Kolping gehört, wurde zusammen mit Diözesanpräses Stefan Wissel ein Jubiläumsgottesdienst gefeiert (Bericht folgt). Doch schön der Reihe nach. Die Organisatoren an der Spitze mit Werner Bauer hatten zwei Tage zuvor alles bestens vorbereitet, als die Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein am Lagerplatz an den "Naabauen" eintrafen. Es wurden Versorgungszelte mit Kühlschränken und eine eigene Dusche aufgebaut."Dieters Feldküche" aus Immenreuth versorgte die Camper an zwei Tagen mit einer fahrbaren Verpflegungsstation. Nach den täglich reichhaltigen Frühstücksbuffets gab es für die Teilnehmer viele "Zeltplatzschmankerl" wie Gockerl und Schnitzel mit Kartoffelsalat, Gulasch mit Nudeln oder Rouladen mit Klößen.Viele Aktivitäten standen auf dem Programm. So wurden auf der Naab Kanufahrten organisiert. Eine Wasserrutsche wurde aufgebaut. In einer Hüpfburg konnten sich die Kinder so richtig austoben. Aber auch eine Nachtwanderung mit Fackeln stand auf dem Programm.Da es das Wetter wieder besonders gut mit den Zeltlagerfreunden meinte, genossen viele Erwachsene und besonders die Kinder die Abkühlung in der angrenzenden Naab.