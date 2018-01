Freizeit Ebnath

19.01.2018

Von dem unglaublichen Besucheransturm bei der ersten Kommunion- und Konfirmations-Messe im Pfarrgemeindehaus wurden die Veranstalter sichtlich überrascht. Der Ebnather Gewerbeverein hatte den Termin organisiert.

Die Besucher, die mit hohen Erwartungen gekommen waren, wurden nicht enttäuscht. 18 Aussteller hatten sich beim Gewerbeverein angemeldet, fast alle aus den eigenen Reihen. Ziel der Veranstaltung war es, den Eltern und Paten gebündelte Informationen zu liefern und dennoch genügend Spielraum zu lassen, um sich selber einbringen zu können. So boten die Ebnather Gewerbetreibende alles rund um das große Fest an:Tischdekorationen, Blumenschmuck, Kerzen, Devotionalien, Schnitzkunst, Frisuren, Schmuck, Kosmetik, liebevolle Geschenkideen, Fotografien, Porzellanmalereien, die passenden Gaststätten und Backwaren. Ein breites Spektrum an Geschenken, aber auch an wichtigen Utensilien für die Konfirmation oder Kommunion wurde dadurch abgedeckt. Zugleich wurde aber auch der religiöse Hintergrund nicht vergessen. Hier demonstrierte das Kommunions-Vorbereitungsteam der Pfarrei St. Ägidius mit Carolin Knott und Daniela Würstl ihre wichtigen Aufgaben auf dem Weg zum Fest.Sie brachten den Kindern durch ihre bemerkenswerte Art auch den wertvollen Dienst der Ministranten am Altar näher. Es wurden von den Ausstellern verschiedene Kommunionmottos aufgegriffen und Musterlösungen dazu präsentiert. Die Frisörinnen Sabine Ritter-Schmidl und Alexandra Kern zauberten tolle Wunschfrisuren für die kleinen Gäste. Uwe Kern schoss davon gleich Bilder. Maja Schmidl, Cedric und Florine Fechtel, Laura Weiß und Lukas Knott fungierten als junge "Starmodels". Die Kinder konnten sich an einem Gewinnspiel beteiligen.Wen der kleine Hunger überkam, der konnte sich im kleinen Saal des Pfarrgemeindehauses vom Missionskreis des Pfarrgemeinderats verwöhnen lassen. Der Erlös kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute.