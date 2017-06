Freizeit Ebnath

20.06.2017

20.06.2017

Ebnath/Tirschenreuth. Bio ist nicht nur ein Thema für Ökofreaks und Naturschützer. Ökolandbau liegt mittlerweile voll im Trend - und das auch bei der Jugend. Das beweist der JU-Kreisvorstand mit einer Anfrage bei der Steinwald-Allianz zum Kennenlernen der Öko-Modellregion und des Öko-Landbaus. Schnell war zusammen mit der Projektleiterin Elisabeth Waldeck ein Programm mit Hofbesichtigung auf einem Bio-Bauernhof zusammengestellt. An der Besichtigung nahmen die Mitglieder des JU-Kreisvorstands, an der Spitze mit Matthias Grundler, teil. Weiter konnte die Projektleiterin auch die Vorsitzende der Jungen Union aus Ebnath, Antonia Ritter, mit zahlreichen Mitgliedern sowie den Ebnather CSU-Vorsitzenden Wolfgang Söllner begrüßen. Wie können sich Interessierte einen Überblick über den Ökolandbau und Öko-Lebensmittel verschaffen? Natürlich auf einem Biobauernhof. Und so führte der Ausflug der JU nach Ebnath auf den Demeter-Betrieb von Hermann und Carolin Köstler. In Hermannsreuth erfuhren die Teilnehmer vieles über den Anbau von Biokartoffeln, Biogemüse und Biogetreide. "Kuhflüsterer" Hermann Köstler erzählte den jungen Gästen viel über die Haltung seiner Rinder, der uralten Rasse des roten Höhenviehs. Ehefrau Carolin führte die Besucher in den Hofladen.