05.06.2017

Alexandra Kern aus Grünlas heißt die neue Gemeinderätin. Sie rückte für die SPD für den vor wenigen Wochen verstorbenen Reinhardt Müller in das Gremium nach. Vor Bürgermeister Manfred Kratzer legte sie ihren Amtseid ab. Alle Gemeinderatskollegen hießen sie mit Handschlag willkommen und wünschten viel Erfolg bei den kommunalpolitischen Aufgaben. Bürgermeister Kratzer bat darum, zum Wohle der Gemeinde tätig zu sein. Dabei wünsche er sich, gemeinsam auch parteiübergreifend zusammenzuarbeiten, um gute Entscheidungen treffen zu können.

Begonnen hatte die Sitzung mit einer Gedenkminute für das verstorbene Mitglied Reinhardt Müller. Bürgermeister Manfred Kratzer erinnerte dabei nochmals an die 27 Jahre, in denen Müller im Gemeinderat aktiv war. Sein Stuhl blieb leer, der Tisch war mit Blumen und einer brennenden Kerze geschmückt.Schließlich wurden die Ausschüsse, denen Reinhardt Müller angehörte, neu besetzt. Parteiübergreifend stimmten die Räte dem Vorschlag des Bürgermeisters zu, dass die neue Gemeinderätin Alexandra Kern als Mitglied beziehungsweise als stellvertretendes Mitglied in folgende Ausschüsse nachrücken soll: Bau- und Umweltausschuss (Vertreter), Haupt- und Finanzausschuss (Mitglied), Rechnungsprüfungsausschuss (Vertreter), Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Neusorg, Wasserzweckverband Oberes Fichtelnaabtal Brand.Weiter beschloss das Gremium, im östlichen Teil des Friedhofs nahe der Kreisstraße ein Urnen-Gemeinschaftsgrab zu errichten. Dieses soll mit einem Findling mit Metallkreuz ausgestattet werden. An diesem "Grabstein" können dann die Hinterbliebenen bestimmen, ob ein Namenschild angebracht werden soll oder ob die Urnen anonym bestattet werden sollen. Anschließend nahm der Gemeinderat das Rechnungsprüfungsergebnis für 2016 zur Kenntnis. Demnach schließt der Verwaltungshaushalt mit 2 202 918,11 Euro und der Vermögenshaushalt mit 3 061 966,88 Euro, was einem Gesamtvolumen von 5 264 884,99 entspricht. Der Rechnungsprüfungsausschuss wurde beauftragt, baldmöglichst nachzurechnen.