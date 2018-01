Politik Ebnath

04.01.2018

37

0 04.01.201837

Der Zusammenschluss aus einem Dutzend "rüstiger Rentner" hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ebnath schöner und lebenswerter zu machen - ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen: Die Urgesteine Anton Mössbauer , Erwin Kastner , Manfred Würstl , Dietmar Anzer , Werner Philipp , Bernd Petter , Karl Eichhorn , Max Besold , Georg Schiener und Josef König sind schon länger dabei. Seit vergangenem verstärken Jahr Hubert Becher und Hans Enders (Hölzlashof) die Gruppe. Der Rathauschef informierte, dass die Senioren mit ihren eigenen Ideen an ihn herangetreten seien, um mit ihm abzustimmen, mit welchen Tätigkeiten man die Bürger erfreuen und den Gemeindesäckel entlasten könne. Wie aus der Seniorengruppe zu erfahren war, unterstützt der Bürgermeister die Gruppe und fungiert als ihn "Finanzminister".Nach telefonischer Absprache treffen sie sich, um ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. So werden unter anderem Buden - zum Beispiel für den Weihnachtsmarkt - gezimmert und gegen einen geringen Obolus an Interessenten verliehen. Der Erlös fließt wieder in die Materialbeschaffung. So ist als nächstes vorgesehen, Ruhebänke für die Gemeinde anzufertigen.