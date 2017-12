Vermischtes Ebnath

27.12.2017

10

0 27.12.201710

Tauben gab es zwar keine, dafür aber wieder jede Menge Fleisch, Wurst und diverses Geflügel. Der FC-Bayern-Fanclub Bavaria 90 hatte im Herbst zu mehreren Taubenmärkten in den Gasthof "Rubenbauer/Hecht" zu den Original Ebnather Taubenmärkten eingeladen.

Es wurden wieder viele attraktive Preise wie Würste, Fleisch, Geräuchertes, geschlachtete Bauerngänse, -enten und -gockel sowie Gutscheine ausgelost. Neulinge beim Taubenmarkt wurden selbstverständlich gründlich in die Spielregeln eingewiesen. Vorsitzender Alexander Plannerer freute sich in seiner Begrüßung, dass zu allen Terminen wieder viele Besucher erschienen waren. Auch im neuen Jahr können sich die Fans der Taubenmärkte freuen, denn am 13. Januar geht es um 15 Uhr wieder um kulinarische Gewinne.