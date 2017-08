Vermischtes Ebnath

04.08.2017

Nur auf den ersten Blick wirken die jungen Leute in ihren Uniformen militärisch. Auf dem zweiten zeigt sich, dass sie in friedlicher Mission nach Ebnath gekommen sind. Und mit dem passenden Dolmetscher haben sie eine interessante Geschichte zu erzählen.

Was ist da los? Kleine Wandergruppen, die mit Wimpel singend durch die Straßen ziehen, sorgten in Ebnath für Aufmerksamkeit. Zwei Geistliche in schwarzer Kutte begleiteten die Jugendlichen. Ihre Lieder gaben Aufschluss über die Herkunft: Die jungen Leute sangen französisch.Die jungen Burschen gehören einer katholische Pfadfindergruppe aus der Bretagne in Nordfrankreich an. Christine Söllner besann sich auf ihre Schulzeit und den Französisch-Unterricht und fungierte als Dolmetscherin. Priester Père Gregoir Dariault erzählte ihr von der Pilgerreise. Die "Scout d'Europe" seien mit 85 Teilnehmern zwischen 17 und 25 Jahren acht Tage unterwegs. Ziel ist das tschechische Kloster Novy Dvur. Ein Bus brachte die Abenteurer aus der Gegend zwischen Brest und Nantes nach Deutschland.In Bayreuth startete das Abenteuer: Zu Fuß ging es über Warmensteinach nach Ebnath. Hier baten die Ankömmlinge um einen Übernachtungsmöglichkeit. Bürgermeister Manfred Kratzer lud sie ins Freibad Selingau ein. Das Freibad erwies sich bei der Hitze als passender Ruheort - zum Erfrischen aber auch um Blasen an den Füßen zu kühlen. Bürgermeister Kratzer überreichte als Geschenk den Buchband "Wandern durch den Steinwald" sowie eine Wanderkarte. "Wir haben uns bewusst das schöne Bayern mit der herrlichen Landschaft und den freundlichen Bewohnern zum Wandern, Singen und Beten ausgesucht", erzählte Père Gregoir Dariault. Aber auch der Glaube im katholischen Bayern habe eine Rolle gespielt.Nach dem Abkühlen im Freibad holte Pater Père Gregoir die Jugendlichen zur Predigt über Jonas' Berufung und die Flucht vor Gott. Er brachte den jungen Männern die Bedeutung der Bibelstelle nahe. Als der Versorgungsbus ankam, stillten die Jugendlichen Durst und Hunger. Nach einer lauen Nacht in ihren Zelten brachen die Pfadfinder am Donnerstag wieder auf, zuvor dankten sie für die freundliche Aufnahme. Ihr Weg führte sie über Pechbrunn und Neualbenreuth nach Tschechien."Der Marsch kann als Pilgerfahrt verstanden werden - man betet und reflektiert den Tag - kommt mit sich ins Reine", so der Pater. Viele Ebnather verabschiedeten die Gäste winkend, als diese singend durch die Straßen in Richtung Osten zogen.