Vermischtes Ebnath

27.12.2017

Mit einem heiteren Krippenspiel bringen Mitglieder der Kolpingfamilie die frohe Botschaft an die vielen Besucher. Die Waldweihnacht ist wieder ein echter Magnet.

Beim Krippenspiel auf dem Kalvarienberg wurden die beiden Hauptakteure "Seppl" und "Kuni" von Daniela Würstl und Carolin Knott dargestellt. Die beiden diskutierten auf lustige Art über den Sinn des Weihnachtsfestes. Inhalt der Debatte war, dass nicht Geschenke, sondern die Weihnachtsgeschichte im Vordergrund stehen sollte.Die Weihnachtsgeschichte wurde schließlich von Josef (Alfons Eichhorn) und Maria (Katja Rubenbauer), dem Herbergsvater (Werner Bauer), den Hirten (Nadine Prechtl und Sabine Ritter-Schmidl) sowie den Engeln (Hannah Schmelber und Maja Schmidl) komplettiert.Die Heiligen Drei Könige wurden von Sebastian Wolf, Maximilian Rubenbauer und Wolfgang Söllner dargestellt. Die Fichtelgebirgskapelle Ebnath unter Leitung von Johannes Prechtl gestaltete die Waldweihnacht musikalisch. Vorsitzender Hubert Knott bedankte sich am Ende bei allen Akteuren für die Vorbereitung des Krippenspiels. Sein besonderer Dank galt der Fichtelgebirgskapelle für die Umrahmung. Nach dem Segen durch Pfarrer Anish George ließen sich die Besucher den heißen Glühwein am Lagerfeuer schmecken. Das Weihnachtsfest ging damit für viele in gemütlicher Atmosphäre an der Kapelle am Kalvarienberg zu Ende. Hans und Egid Schreyer gebührte noch ein Lob für den Teeräumdienst.