19.10.2017

Es war ein kalter und windiger Vormittag in Edelsfeld, doch die Frauen vom Gartenbauverein ließen es sich nicht nehmen, ihre erste Pflanzentauschbörse abzuhalten. Schnell war der Stand am Wertstoffhof eingerichtet. Bald stellten sich auch die ersten Gartler ein. Sie boten einige Pflanzen und Stauden an und nahmen andere wieder mit. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen ließ sich noch ein bisschen über den Garten plaudern. Bild: gru