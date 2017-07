Freizeit Edelsfeld

27.07.2017

6

0 27.07.2017

Da staunte Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl nicht schlecht: Der FC Bayern-Fanclub Edelsfeld hat aktuell 182 Mitglieder. "Damit seid ihr der viertgrößte Verein in der Gemeinde. Respekt!" Seine lobenden Worte sprach er als Gast beim Ehrenabend im Vereinslokal Café Heldrich.

"Mia san zehn Jahre" Am Samstag, 5. August, lädt der FC-Bayern-Fanclub Edelsfeld die Bevölkerung zu einer "Mia san zehn Jahre"-Party ein. Los geht's um 16 Uhr auf dem Hahnenkamm mit Kaffee und Kuchen. Um die Spezialitäten vom Grill kümmert sich die First-Responder-Gruppe Edelsfeld, die auch den Erlös als Spende erhält. Abends heizt ein DJ dann allen Tanzmäusen ein. (aja)

Ins Leben gerufen wurde der Fanclub am 16. Juli 2007, also vor ziemlich genau zehn Jahren. Seitdem hat sich die Mitgliederzahl verdreifacht. Der Dank des Vorsitzenden Patrick Kopp galt allen voran Hannes Lechner, der die Gründung des Vereins damals initiiert hatte.Bayern-Anhänger gibt es ja viele, doch ohne Mitglied in einem Fanclub zu sein, ist die Chance auf eine Karte fürs Stadion verschwindend gering. Diese Meinung vertreten die Gründungsmitglieder des Edelsfelder Bayern-Fanclubs bis heute. "Seit einigen Jahren sind wir im Stammfahrer-Programm drin. Das heißt, wir bekommen fünf Spiele pro Saison", betonte Kopp beim Ehrenabend.Doch der FC-Bayern-Fanclub Edelsfeld fährt nicht nur fünf Mal pro Jahr zu Fußballspielen, er trägt auch aktiv zum Gemeindeleben bei.Neben Sommerausflügen in den Ferien, Wanderungen und anderen Aktionen, ist vor allem eine im Gedächtnis geblieben: Bubble-Fußball. Das Prinzip ähnelt stark dem des American Footballs: Die Spieler stürmen - eingehüllt in einen großen PVC-Ball - beim Anpfiff aufeinander zu und versuchen, ihre Kontrahenten umzuwerfen und sich so den Weg zum Tor zu bahnen.