Hahnenkammfest erinnert mit Bohneneintopf an die Bundeswehrzeit

Edelsfeld

18.06.2017

18.06.2017

Ein Hubschrauber landet am Hahnenkamm, und Panzer fahren an einer Waldlichtung auf: Militärfahrzeuge im Maßstab 1:16 gab es beim Fest der Soldaten- und Reservisten-Kameradschaft Edelsfeld zu sehen. Die Modellbauer aus Sulzbach-Rosenberg brachten ihre Vorzeigestücke mit und ließen auch mal Gäste an die Fernsteuerung. Das übungstaugliche Gelände am Waldboden mit Brückenüberquerung bauten die Reservisten am Abend mit Schaufel und Rechen wieder zurück. Sein Schauplatz und das passende Wetter machten das Hahnenkammfest fast schon zum Selbstläufer. "Schöner kann ein Fest nicht sein", lobten viele Besucher: "Hier fahren keine Autos, und es ist mitten in der Natur." Im kameradschaftlichen Zusammenspiel der Helfer begann der Tag mit einem Frühschoppen. Selbst die Wanderer der Clubfreunde stärkten sich vor ihrem langen Weg zur Osterhöhle. Der Mittagstisch erinnerte manchen an die Bundeswehrzeit, denn es gab Bohneneintopf. Wem das nicht genügte, der legte am Grill nach oder ließ sich mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. Bild: gru