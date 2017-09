Freizeit Edelsfeld

19.09.2017

20

0 19.09.201720

Für diesen perfekten Fest-Sonntag haben wohl nicht nur die Hutzelhöflinge brav ihre Teller leer gegessen. Nach tagelangem nassen Schmuddelwetter suchen ihre Gäste nicht nur biologische Schmankerln aller Art, sondern auch ein lauschiges Plätzchen an der wärmenden Herbstsonne.

Weißenberg. Glücklicherweise hatte der Hutzelhof davon jede Menge im Angebot, und so blieb nur die jährlich wiederkehrende Qual der Wahl bei der kulinarischen Versorgung. Ähnlich wie mit den zur Abwechslung anders angeordneten Ständen gab es beim Hoffest auch einiges Neues zu entdecken.Die eigene Bäckerei präsentierte sich nach der Premiere im vergangenen Jahr nicht mehr nur als Spezialist in Sachen herzhafter Brote und Semmeln. Dieses Mal stellte sie sich auch mit ihren brandneuen Zwetschgen-, Birnen- und Apfelkuchen dem Urteil der Besucher.Als besondere süße Überraschung wartete das Team obendrein mit einem echten Fest-Klassiker auf: Saftig-lockeren Kücheln, die ebenfalls reißenden Absatz fanden. Hungrig ging daher sicher niemand vom bunt geschmückten und liebevoll dekorierten Hof.Über mangelndes Interesse konnten auch die zahlreichen Zulieferer-Stände nicht klagen; egal ob es um alte Getreide-Sorten, Bruderhahn-Initiative, Wurstwaren oder die ganze Vielfalt des Käses ging. Auf ihre magnetische Anziehungskraft durften auch diesmal die verschiedenen Kunsthandwerker vertrauen, denn wer geht schon achtlos an hübscher Glas- und Keramik-Deko, funkelndem Schmuck aus Metall und Edelsteinen oder einladender Floristik vorbei?Allenfalls vielleicht die kleinen Gäste, deren Interessenschwerpunkt eindeutig bei der Strohhüpfburg, dem Kletterturm und dem Bastelstand lagen. Am Nachmittag trübten übrigens doch noch ein paar Wolken den Himmel, aber nicht die Feststimmung auf dem Hutzelhof.