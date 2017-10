Kinder präsentieren ihre verzierten Kürbisse bei einem lustigen Nachmittag

Freizeit Edelsfeld

24.10.2017

Im April verteilte der Gartenbauverein an alle Kindergarten- und Schulkinder Samen für Zierkürbisse. Die Kinder sollten erleben, wie diese Früchte - auch wenn sie ungenießbar sind - in der Natur wachsen. Fleißig wurde im Sommer gegossen und die Pflanzen gehegt und gepflegt, um besonders schöne Exemplare im Herbst zu ernten. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Viele Kinder waren ins Café Heldrich zu einem lustigen Nachmittag eingeladen, um ihre Exemplare zu zeigen. Einige hatten nur einen Zierkürbis dabei, andere einen ganzen Korb voll. So schön diese Kürbisse auch sind, deren Aussehen konnte noch getoppt werden. Zum Verschönern dieser Früchte wurden viele Details mitgebracht und Nägel, Draht oder Kleber in und an die Kürbisköpfe eingeschlagen und angebracht. Darauf einige Beeren und Blüten gesteckt, Haare angebracht, und fertig waren die Prachtexemplare. Für die schnellen Bastler gab es noch die Möglichkeit, Kürbisbilder auf Papier zu bringen. Doch auch die Sinne wurden bei den Kindern geweckt. In verdeckten Behältnissen mussten sie mit den Händen die Inhalte ertasten - natürlich alles im Zusammenhang mit Kürbissen. Nach Hause nahm jeder Künstler eine Plätzchentüte mit Kürbisdarstellungen aus dem Café Heldrich mit. Im nächsten Jahr dreht sich bei der Kinderveranstaltung alles um die Streuobstwiese. Bild: gru