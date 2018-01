Freizeit Edelsfeld

24.01.2018

Aus Altersgründen steht der langjährige Vorsitzende des Bienenzuchtvereins Edelsfeld nicht mehr zur Verfügung. Deshalb gibt Hans Strehl jetzt in der Jahreshauptversammlung seinen letzten Bericht in dieser Eigenschaft ab. Auch Neuwahlen stehen auf dem Programm.

In seiner Bilanz informiert Strehl, dass der Verein im Frühjahr 2017 60 Bienenvölker zum Verkauf für von der Varroa-heimgesuchte Imker anbieten konnte. 21 neue Züchter hätten, teils als Probe-Imker, ein Volk und einen Bienen-Paten erhalten und seien aufgenommen worden. Damit zähle der Verein derzeit rund 490 aktive und passive Mitglieder.Beim Honigverkauf über einen Großabnehmer, so der Vorsitzende weiter, habe dessen Preis aufgrund des hohen Angebotes und des billigen Auslandshonigs akzeptiert werden müssen, Strehl empfahl beim Einzelverkauf nicht unter vier Euro pro Glas Honig zu gehen.Der Sprecher klagte sodann über Vandalismus am Lehrpfad. So wurden im Sommer dort alle Völker des Lehrbienenstandes vergiftet. Dazu sei die Polizei mit einer Anzeige eingeschaltet worden. Dank eingegangener Spenden seien mehrere gekörte Reinzuchtköniginnen der Rasse Carnica von einem Züchter aus der Steiermark angeschafft worden. Lob fand Strehl für den restlichen Vorstand für dessen Engagement und ehrenamtliche Arbeit.Der Kassenbericht von Daniel Kraus zeigte ein gutes Polster für die Arbeit des nächsten Jahres. Ferner trug Schriftführer Joachim Pickel vor, dass es zehn Schulungen gab, mit dem Referat von Dr. Klaus Wallner von der Uni Hohenheim als Höhepunkt. Daneben sei es gelungen, Varroa bei den Vereinsimkern erfolgreich zu bannen. Bedenken bereiteten hingegen die Faulbrutfälle im Landkreis, die immer näher rücken und die Wichtigkeit der Hygiene beim Imkern unterstreichen.Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl informierte, dass das Arbeitsamt beim Bienenlehrpfad Kooperation anbietet. Danach leitete er die Neuwahlen, die folgendes Ergebnis brachten: neuer Vorsitzender Joachim Pickel aus Sulzbach-Rosenberg (Bienenfachwart und vormals Schriftführer), 2. Vorsitzender Georg Paulus aus Kürmreuth, Kassier weiterhin Daniel Kraus aus Boden, Schriftführer Georg Stengl aus Edelsfeld (vormals 2. Vorsitzender), Kassenprüfer Norbert Eckl und weiterhin Hans Siegert, beide aus Hahnbach.