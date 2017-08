Freizeit Edelsfeld

08.08.2017

9

0 08.08.2017

Die ersten Maschinen hoben im Jahr 1977 auf der Wiese zwischen den Ortschaften Iber und Eberhardsbühl ab. Ein Sicherheitszaun reichte aus, um den Flugbetrieb auf diesem ländlichen Airport zu eröffnen.

Sulzbach-Rosenberg/Eberhardsbühl. Die Piloten blieben am Boden, während Flugzeuge am Wochenende ihre Kreise über Eberharsbühl zogen. Das jährliche Fest der Modellflugfreunde Sulzbach-Rosenberg lockte, sehr zur Freude des Vorsitzenden Günter Holzwarth, an beiden Tagen Gäste aus der Oberpfalz und darüber hinaus an.Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl ließen sich diese Schau nicht entgehen. Auf dem ideal gelegenen Gelände mit seiner geräumigen Start- und Landebahn sind Flugmodelle bis 25 Kilogramm Abfluggewicht zugelassen. Und das nutzten ihre Besitzer weidlich aus.Bei diesem Flugfest begingen die Modellflugfreunde ihr 40-jähriges Vereinsbestehen. Holzwarth blendete auf die Anfänge zurück. Die Flug-Modelle wurden im Lauf der Zeit größer und technisch anspruchsvoller. Kamen die Motoren früher mit 6,5 Kubikzentimeter Hubraum aus, bringen es moderne Zweitakter auf 200 ccm. Leistungsstarke Elektromotoren und sogar Turbinen finden Verwendung in den Modellen.Für Schmunzler sorgte die Erinnerung des Vorsitzenden an den Kugler Kare, der mit seinem Bulldog einige Flieger von den Bäumen schütteln musste, weil sich der Pilot versteuert hatte oder die Technik versagte: "Oft waren das dann Totalschäden, die in einer Platzrand-Tonne endeten."Der Verein hat heute 48 Mitglieder. "Es wäre schön, wenn sich junge Menschen diesem Hobby widmen und dem Verein beitreten würden", wünschte sich Günter Holzwarth. Jugendwart Hans Berndt kümmert sich um den Nachwuchs und steht beim Modellbau mit Rat und Tat zur Seite.Bei idealem Flugwetter herrschte an beiden Tagen auf dem bestens präparierten Vereinsgelände ein reger Betrieb am Boden und in der Luft. Die Mitglieder erledigten letzte Handgriffe, Piloten machten ihre Modelle startklar. Kurz darauf konnten die ersten Flugzeuge in der Luft bewundert werden. Unter den wachsamen Augen des Flugleiters reihten sich die Piloten mit ihren Modellen im Vorbereitungsraum ein, um auf ihren Slot zu warten.Auf die Startbahn rollten Nachbauten von Kriegsflugzeugen, Doppeldeckern oder Privatjets, auch mit Turbine. Alle drehten elegant ihre Runden und landeten wieder sicher auf dem Boden. So konnte nahtlos ein Modell nach dem anderen abheben - zur Freude des Publikums, aber auch seines Piloten.