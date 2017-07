Freizeit Edelsfeld

31.07.2017

5

0 31.07.2017

Als der Wecker nach 26 Minuten rasselte, waren Franziska Bertel und Lukas Schmidt das Oberkirwapaar 2017 in Niederärndt.

Niederärndt. Beide holten sich das Halstuch, den geschmückten Hut und den Bierkrug in den bayerischen Farben vom Baum. Einigen Kirwa-Paaren fiel ein Stein von Herzen, und sie gratulierten mit Freude ihren neuen Oberhäuptern.Zum Austanzen zogen die Kirwapaare von Edelsfeld kommend mit musikalischer Unterstützung am Kirwabaum auf dem Niederärndter Berg ein. Die Sulzbacher Musikanten vom Heimat- und Trachtenverein Stamm spielten lustig auf. Zuerst waren die Schautänze an der Reihe, Sternpolka oder Die schöne Marie. Natürlich gehörten auch Walzer zum Programm. Dazwischen stimmten die Akteure ihre Kirwalieder an, garniert mit vielen Gurzern. Der Himmel hatte zum Austanzen noch ein Einsehen. Mit den "Holydays" wurde getanzt, geschunkelt und gelacht.Das Baumaufstellen ging am Samstag ohne Probleme über die Bühne. Ein Riesen-Exemplar bleibt als Wahrzeichen bis zur Allerweltskirwa stehen. "Mir 3 und Du" waren im brechend vollen Zelt schwer aktiv - es war ja der Tag der Jugend.Beide Gottesdienste am Sonntagmorgen waren gut besucht. Frühschoppen und ein gewohnt üppiger Mittagstisch machten eine kleine Kaffeepause notwendig. Mit dem Einholen der Kirwamoila begann der Höhepunkt des Festes. Im Geleitzug mit einem Oldtimer-Bulldog voraus ging es von Edelsfeld zum Festplatz nach Niederärndt.Den Duft von Steckerlfischen, Bratwürsten oder Steaks in der Nase, zog es die Gäste in der Mehrheit zum Feiern ins Freie. Die Wetterungläubigen nahmen im Zelt Platz und durften sich während eines kurzen Gewitterschauers in ihrer Entscheidung bestätigt fühlen.