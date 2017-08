Trotz der Trockenheit genügend Wasser unterm Kiel für die Vilsarchen

Freizeit Edelsfeld

Wasser zieht viele Kinder magisch an. "Die Boote am Steg in Hahnbach sind ein idealer Einstieg für einen sommerlichen Badetag an der Vils", dachten sich die Verantwortlichen der Edelsfelder Wählergemeinschaft Unsere Gemeinde. Und schon ging es los im Ferienprogramm für kleine Kapitäne nach Kümmersbuch. "Wer wird dort als erster am Bootssteg anlegen?", war die große Frage. Der Jubel der Sieger war noch nicht verklungen, da lief auch schon die zweite Zille ein. Genug Wasser unter dem Kiel auf der Vils hatten beide Vilsarchen trotz der Trockenheit der vergangenen Wochen. Am Ziel warteten auf alle Wurstbrötchen oder ein Stück Kuchen, kühle Getränke oder eine Tasse Kaffee. Während und nach der Fahrt fanden die Bootsleute noch genügend Zeit für ein Bad in der Vils. Bild: gru