Kultur Edelsfeld

09.10.2017

Die alte Stube ist jedes mal proppenvoll, wenn Evi Strehl auf den Goglhof kommt. Dass diesmal sogar zwei Bürgermeister, diverse Heimatpfleger und andere illustre Gäste dicht gedrängt auf den harten Bänken saßen, hatte einen besonderen Grund.

Die Denkmalschützerin

Stiftung geplant

Eberhardsbühl. Zwei Frauen standen im Mittelpunkt des Heimatabends auf dem Goglhof: Evi Strehl und Margarete Jäkel. Die eine, ehemalige Edelsfelderin und Kreisheimatpflegerin, hat vor vielen Jahren per Zeitungsanzeige zur Rettung des Goglhofs aufgerufen. Die andere, Lehrerin im Ruhestand, hat das verfallende Anwesen gekauft und liebevoll restauriert. Seit neun Jahren besucht Evi Strehl, mittlerweile Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, mindestens einmal im Jahr ihre Freundin Gretl und gibt auf dem Goglhof ein Gastspiel mit Musik, Gesang und Geschichten.Neben den treuen Goglhof-Fans hatte sich an diesem Abend ein Gast aus Neuhaus eingefunden, Frithjof Schaebs, Vorsitzender der Literarischen Gesellschaft "Pegnitzschäfer". Diese Organisation, der unter anderen auch das Sulzbach-Rosenberger Ehepaar Wuttig angehört, vergibt alle zwei Jahre eine Plakette für besondere Verdienste um die Kultur. Nach bildenden Künstlern, Musikern, Autoren, kulturinteressierten Politikern und dem Theaterverein d'Veldensteiner wurde in diesem Jahr eine Denkmalschützerin als kulturpreiswürdig erachtet. "Die einstimmig erfolgte Wahl", so Schaebs, "fiel auf Margarete Jäkel, die Besitzerin des Goglhofs."Den Glückwünschen des Redners für diese Anerkennung schlossen sich der Edelsfelder Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl und Kreisheimatpfleger Dieter Dörner an. Beeindruckt von ihrem Mut, ihrem persönlichen Einsatz und ihrer Hartnäckigkeit gegen manche Widerstände gratulierte Strehl der Goglhof-Hausherrin. Mit ihrem einfachen Lebensstil führe sie auch authentisch vor, wie das Leben früher war. Er und auch die anderen Gratulanten wünschten Margarete Jäkel noch viele Jahre bei guter Gesundheit und versprachen, sie bei der Erhaltung ihres Hofes zu unterstützen."Sie ging keinem Kampf aus dem Wege", erinnerte Dieter Dörner an die Jahre der Instandsetzung des Goglhofs. Nun habe Margarete Jäkel nicht nur ihr erträumtes Zuhause, sondern auch ein kleines Museum geschaffen, das durch Heimatabende, Lesungen, Musikveranstaltungen und das Goglhof-Fest weit über die Kreisgrenzen hinaus Beachtung erworben habe.Dörner dankte auch dem Förderverein der Freunde des Goglhofs und den Museumstechnikern für ihre vielfältige Unterstützung. Hermann Gnahn, der Vorsitzende des Fördervereins, wies mit Stolz darauf hin, dass sogar in der Süddeutschen Zeitung über das Bauernhaus in Eberhardsbühl berichtet worden sei. Sein Wunsch für die kommenden Jahre: Die geplante Goglhof-Stiftung solle so bald wie möglich gegründet werden, die finanziellen Mittel dafür seien vorhanden.Jäkels liebevolle Beschreibung ihrer Hühnerschar nahm Evi Strehl zum Anlass, mit dem "Henalocka" zum musikalischen Teil des Abends zurückzukehren. Unter dem Motto "Die Zither is a Zauberin" hatte sie erzählt, wie Herzog Max in Bayern die Zither in seinem Heimatland hoffähig machte. Der Vater der Kaiserin Sissi, der von 1808 bis 1888 lebte, spielte dieses Instrument und komponierte auch. "Er hat einen Zither-Hype ausgelöst", erklärte Evi Strehl, habe seine unbeschwerten und heiteren Melodien in Wirtshäusern und Tanzböden gefunden, sie Freunden und Verwandten gewidmet. Anfang des 20. Jahrhunderts habe es Zither-Virtuosen, -Lehrer und -Vereine in aller Welt gegeben, bevor die Begeisterung für dieses Instrument allmählich zum Erliegen kam.Evi Strehl erzählte von ihren eigenen musikalischen Anfängen, als sie vor genau 50 Jahren vom Königsteiner Bergmann Paul Schertl das Zitherspiel erlernte. Heute besitzt sie ein Vorgänger-Instrument, das Scheitholt, und mittlerweile fünf Zithern. Dass die Zither eine Zauberin ist, zeigten ihre verschiedenen Stücke, komponiert allesamt von H.M., dem Herzog Max: der Bauernmarsch, die Amalien-Polka, Ländler und anderes mehr. Sie wünschte der Zither ein Comeback, erfüllte mit "Mariandl" den Wunsch einer Besucherin und beendete mit dem Harry-Lime-Thema aus dem "Dritten Mann" einen überaus vergnüglichen Eva-Solo-Abend auf dem Goglhof.