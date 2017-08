Heidi verzaubert Kinder aus Edelsfeld, Eschenfelden und Hirschbach

Kultur Edelsfeld

24.08.2017

19

0 24.08.201719

Bereits zum 15. Mal veranstaltete der SPD-Ortsverein Edelsfeld im Ferienprogramm der Gemeinde eine Fahrt zur Kindervorstellung auf der Luisenburg. Unter den 50 Fahrgästen im Bus befanden sich auch wieder Teilnehmer aus dem Bereich Eschenfelden-Hirschbach. Auf der Naturbühne in Wunsiedel erlebten sie das Familienmusical "Heidi". Die rührende Geschichte um das kleine Waisenmädchen nach den Romanen der Schweizer Autorin Johanna Spyri wurde von Regisseurin Eva-Maria Lerchenberg-Thöny kurzweilig und kindgerecht in Szene gesetzt. Hans-Jürgen Buchner alias Haindling hat das Geschehen mit Musik unterlegt. Beeindruckt von der Aufführung und gestärkt durch eine Brotzeit, steuerten die Ausflügler anschließend noch Pottenstein an, um den gelungenen Tag mit rasanten Abfahrten auf der Sommerrodelbahn zu krönen. Ortsvereinsvorsitzender Horst Kölbel und Mitorganisator Erich Pickelmann bekamen auf der Heimfahrt schon erste Anfragen für nächstes Jahr, wenn "Das Dschungelbuch" auf dem Programm der Luisenburg-Festspiele steht. Bild: lb