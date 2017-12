Kultur Edelsfeld

29.12.2017

In der St.-Stephanus-Kirche in Edelsfeld breitet sich besinnliche Stimmung aus. Vor dem mit Strohsternen und roten Glaskugeln geschmückten und beleuchteten Christbaum bieten die Schüler des Musikstudios Alwina Niklas dem Publikum ein festliches Weihnachtskonzert.

(ulh) Dabei zeigten sie in Form von Ensemble- und Solostücken, welche künstlerischen Fortschritte sie während des vergangenen Kalenderjahres gemacht hatten. Durchwoben wurde das Konzert von vier Chorälen, gemeinsam mit dem Publikum gesungen. Eine sicherlich hervorzuhebende Leistung bot Melanie Specht, die auf ihrer Altblockflöte ein durchaus anspruchsvolles Duett von G. Finger zusammen mit ihrer Lehrerin gekonnt meisterte.Bereits hier wurde so manchem Zuhörer klar, dass die Flöte nicht nur als Einsteigerinstrument dienen, sondern durchaus in solistischer Darbietung für einen musikalischen Genuss sorgen kann.Dominik Niklas verlieh dem Nachmittag mit seinem virtuosen Spiel auf der Klarinette eine zusätzliche Färbung. Mit seiner besonders weichen Interpretation von Goldkuhles "Yankele" brachte er den staunenden Zuhörern sowohl die Klezmermusik als auch jazzige Einflüsse näher.Viele Stücke der Protagonisten wurden von Peter Steinfelder am Klavier begleitet, dessen variantenreiches Spiel den jungen Künstlern die nötige Sicherheit gab. So geschehen auch bei Alwina Niklas, die vor allem bei W. A. Mozarts "Exultate, jubilate" unter Beweis stellte, dass sie sowohl in Brust- als auch in Kopfstimme immer noch über ein großes Repertoire verfügt. Steinfelder, den so mancher Zuhörer sicherlich gerne auch als Solokünstler gehört hätte, begleitete schließlich auch das letzte Stück "Machet die Tore weit", bevor der langanhaltende Applaus verklungen war und die Kerzen am Christbaum wieder gelöscht wurden.