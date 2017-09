Kultur Edelsfeld

26.09.2017

Aus dem Fußballerdorf Edelsfeld ist dank Paul Schertl aus Königstein auch ein Musikantendorf geworden. Vor 50 Jahren war der Schertl Paule derjenige, der im Saal des Gasthofs Heldrich der Jugend aus Edelsfeld und drumherum das Musizieren beibrachte.

Eingefädelt hat das sein Bergmannskollege Hans Strehl aus Edelsfeld. Weil damals längst noch nicht jeder junge Mensch ein Auto besaß, überredete Strehl den Paule, doch nicht nur in Königstein, sondern auch in Edelsfeld Unterrichtsstunden zu geben. Als Gegenleistung wollte er ihm dafür genügend Musikschüler besorgen.Die Rechnung ging auf, und in den folgenden Jahren lernten viele jungen Menschen Akkordeon, Zither oder Gitarre. Dem Schertl Paule zum Gedenken wollen sich seine ehemaligen Schüler jetzt zu einem musikalischen Erinnerungsabend treffen, und zwar wie damals im Saal des Gasthofs Heldrich am Montag, 2. Oktober, ab 19.30 Uhr. Organisiert wird der Abend von Karin Bleisteiner aus Fromberg und Evi Strehl als ehemaliger Edelsfelderin. Sie wird auch die Moderation übernehmen.Die musikalischen Beiträge des Abends sollen von den Schertl-Schülern kommen, gegebenenfalls mit ihren Gruppen. Gern gesehen sind aber auch Einlagen von Weggefährten und Freunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Willkommen sind natürlich auch Königsteiner Musikanten, die durch die Schule von Paul Schertl gegangen sind.