Politik Edelsfeld

23.03.2018

23.03.2018

Adolf Gnahn ist ein Urgestein der Wählergemeinschaft Unsere Gemeinde. Gesundheitliche Gründe hinderten ihn daran, die Ehrung für seine 40-jährige Mitgliedschaft bei der Jahreshauptversammlung entgegen zu nehmen, zumal er schwere familiäre Tage hinter sich hatte. Vorsitzender Hans Klann und seine Stellvertreterin Elisabeth Dehling besuchten ihn jetzt, um die Auszeichnung nachzuholen. 46 Jahre saß Adolf Gnahn im Gemeinderat; erst in der Altgemeinde Weißenberg und nach der Gebietsreform 1972 bis 1996 in der Gemeinde Edelsfeld. Darunter waren auch viele Jahre als 2. Bürgermeister in Weißenberg und dann von 1985 bis 1990 in Edelsfeld. Vor einigen Jahren wurde er zum Ehrenbürger ernannt.