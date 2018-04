Politik Edelsfeld

30.04.2018

0 30.04.2018

Die einvernehmliche Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde betonten sowohl Richard Winter, Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft (FWG), als auch Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl bei deren Jahreshauptversammlung. In diesem Zusammenhang dankte Winter dem Bürgermeister und seinen Ratskollegen für ihre konstruktive Arbeit in der Fraktion.

Besonders hervorzuheben sei hier die Ernennung von Werner Renner zum Altbürgermeister für seine großen Verdienste um die Gemeinde. In gewohntem Bahnen verlief 2017, berichtete der Vorsitzende: Der Erlös des Preisschafkopfs ging an die Gruppe First Responder, die Übergabe erfolgte bei der Jahreshauptversammlung. Als voller Erfolg sei das zweite Weinfest zu werten. Sehr gut angenommen von den Mitgliedern wurde die Wanderung nach Breitenstein und Pruihausen im Oktober. Letzter Termin im Jahr sei wie immer die Weihnachtsfeier gewesen. Auf gute Resonanz sei die Diskussion mit vor allem jüngeren Bürgern im Zusammenhang mit der Zwischenbilanz gestoßen. Bei der Frage, was in der Gemeinde verbessert oder anders gemacht werden könnte, seien konstruktive Vorschläge gekommen. Als Höhepunkt im nächsten Jahr stehe das 40-jährige Gründungsjubiläum der FWG an, so Winter.Geprägt von meist positiven Aussagen präsentierte sich auch der Rück- und Ausblick von Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl. Er sprach von den massiven Investitionen 2017 in die Kläranlage, in der Kinderkrippe und in den Breitband-Ausbau. Die "größte Hausnummer", erklärte er, werde heuer der Straßenbau sein. In diesem Zusammenhang stellte er den momentanen Stand bei den Planungen der Kreisstraße AS 6 nach Fichtenhof vor. Die Kreuzung solle entschärft werden. Für Fußgänger und Radfahrer sei ein Tunnel im Gespräch. Die gute Infrastruktur des Ortes locke viele Bauwillige an, so seien etwa von den 21 Parzellen im Baugebiet an der B 85 nur noch sechs übrig.Abschließend berichtete Strehl von einer Klausur der Räte mit Verantwortlichen der vier Gemeindewehren zum Thema "Wie soll das Feuerwehrwesen 2030 in der Gemeinde aussehen?" Der Bürgermeister zeigte sich überzeugt, dass die Gemeinde ihre Hausaufgaben gemacht hat.