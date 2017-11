Politik Edelsfeld

09.11.2017

09.11.2017

Seit 1967 hat die Gemeinde Edelsfeld ihren Gewerbesteuerhebesatz nicht angetastet. Nachdem nun aber selbst der gesetzliche Nivellierungshebesatz über den Edelsfelder Satz geklettert ist, musste der Gemeinderat doch einmal zur Tat schreiten und hat die Gewerbesteuer von 300 auf 330 Prozent erhöht.

An der grundsätzlichen Notwendigkeit zur Anhebung bestanden keine Zweifel, allerdings hätten sich sechs Gemeindevertreter mit 320 Prozent zufrieden gegeben, die siebenstimmige Mehrheit brachte jedoch die Entscheidung für weitere zehn Prozent mehr. Spürbare Auswirkungen der zum 1. Januar 2018 in Kraft tretenden Neuregelung ortete Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl allerdings nur bei den sieben ortsansässigen Kapitalgesellschaften.Ohne finanzielle Mehrbelastungen stemmte man dagegen die insgesamt 18 Extrawünsche, die sich im Laufe der Zeit an die ursprüngliche Sanierung der Kläranlage Edelsfeld und den damit verbundenen Neubau des Bauhofes anschlossen. Die jetzt vorgelegte Schlussrechnung pendelt nach wie vor auf dem ursprünglich veranschlagten Niveau von rund 2,7 Millionen Euro.Nachdem Geschäftsführer Erwin Schall vom ausführenden Planungsbüro Renner und Hartmann Consult GmbH die Details der zusätzlichen Leistungen noch einmal in Wort und Bild aufgelistet hatte, stimmte das Gremium unisono dafür, diese "sehr erfreuliche", auf geschickter Nachverhandlung fußende Endabrechnung zu akzeptieren. Damit bleiben die Bürger nun auch definitiv und endgültig von etwaigen Nachzahlungen verschont, hieß es.Des Weiteren informierte Strehl seine Kollegen noch einmal über die günstige Fördersituation bezüglich der gerade abgeschlossenen Kinderkrippenerweiterung. 85 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten werden von Mitteln des Bundes und des Freistaates abgedeckt. Zum Thema verlas der Bürgermeister obendrein noch ein Dankesschreiben der "hoch zufriedenen" Kindergartenleitung.Flott und einstimmig fiel der Beschluss, einen öffentlichen Feld- und Waldweg bei Schnellersdorf einzuziehen, der mittlerweile reine Wiese ist und daher seine Bedeutung als Weg offenkundig verloren hat. Zudem verlas der Bürgermeister eine Liste der nichtöffentlich beschlossenen Anschaffungen, die diesmal von der Tragkraftspritze für die Feuerwehr Sigras und dem Carport an der Kläranlage Edelsfeld über einen neuen Kommunalschlepper bis zum Schneepflug und Salzstreuer reichte.Angestachelt von einer Zeitungsmeldung zum Thema Breitband prognostizierte Strehl den Einsatz der Vectoring-Technologie ab 2018 in Edelsfeld und verwies im Übrigen auf den gemeindlichen DSL-Infoabend am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr im Gasthaus Zum Blechernen Reiter in Sigras.