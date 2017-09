Politik Edelsfeld

29.09.2017

Der Breitbandausbau in Edelsfeld geht in die nächste Runde. Der Gemeinderat will dazu das Höfebonus-Programm nutzen. Es verheißt staatliche Gelder für Ortschaften, die eine Datenrate von weniger als 30 Mbit/s empfangen. Der Fördersatz beträgt 80 Prozent, Laufzeitende ist der 31.12.2018.

"Wir haben jetzt schon eine gute Versorgung in der Gemeinde Edelsfeld", stellte Breitbandberater Walter Huber fest. Dennoch gebe es Gebiete, die aktuell unter diese Datengrenze fallen. Es sollen die Kläranlage und Teile der Ortschaften Trosthof, Kalchsreuth und Weißenberg erschlossen werden."Alles in allem sprechen wir von einer Investitionssumme von circa 168 000 Euro, und das bei unterirdischer Bauweise. Der Eigenanteil würde für die Gemeinde Edelsfeld 33 600 Euro betragen", resümierte Huber. "So eine Chance bekommen wir so schnell nicht wieder", meinte Gemeinderat Eduard Bär. Seine Aussage quittierten die meisten Gemeinderäte mit Kopfnicken. Letztlich wurde das dritte Breitbandverfahren, das Höfebonus-Programm, mit zwei Gegenstimmen beschlossen.Bürgermeister Strehl verlas gegen Ende der Sitzung ein Schreiben der Deutschen Bahn, die zu einer Vereinbarung aus dem Jahr 1991 über die Sanierung der unteren Eisenbahnüberführung in Eberhardsbühl Stellung nimmt. Der Bahn lägen demzufolge keine Unterlagen zum geschilderten Fall vor, und selbst wenn eine solche Vereinbarung existierte, wäre sie inzwischen verjährt. Der Gemeinderat möchte dies Sicht durch einen Rechtsanwalt prüfen lassen.