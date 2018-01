Politik Edelsfeld

Schlechte Zeiten für Bleifüße brechen in der Gemeinde Edelsfeld an. Notorischen Rasern sollen innerorts Blitzer zu Leibe rücken. Nach stichprobenartigen Messungen in Schnellersdorf und Weißenberg sehen die Gemeinderäte keine Alternative dazu.

Der Eindruck hat die Schnellersdorfer und Weißenberger Bürger, die den Stein ins Rollen gebracht haben, nicht getäuscht: Selbst bei Messungen mit eingeschalteter Anzeige überschritt die überwältigende Mehrheit der Fahrzeuge die zulässigen 50 km/h deutlich, wie Verwaltungsmitarbeiterin Maria Held den Gemeinderäten erläuterte.Die Installation einer dauerhaften Geschwindigkeitsanzeige an den neuralgischen Ortseingängen beeindrucke gerade diejenigen wenig, die Vorschriften über die Höchstgeschwindigkeit als unverbindlich auffassen. Auch bauliche Maßnahmen würden von Rasern wohl mehr als sportliche Herausforderung gesehen, war der desillusionierte Tenor.Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl wird nun das Gespräch mit der zuständigen Polizeiinspektion Auerbach suchen. Ein Beitritt zum kommunalen Zweckverband Verkehrsüberwachung erscheint ihm wie den Räten bei aller Gefahr aber dann doch zu drastisch.Ein wenig Abwägungsarbeit erforderte auch das in der Sitzung vorgestellte Bundesförderprogramm Breitband. Dabei standen einmal nicht die Kosten im Vordergrund, denn die übernimmt der Bund praktisch in voller Höhe. Es ging vielmehr um die sogenannten "Musterleistungsbilder Gigabitgesellschaft und Bitraten-Analyse" und um deren praktischen Nutzen.Als Knackpunkt kristallisierte sich die Frage heraus, ob diese Planungen beim späteren Anbieter und Betreiber des Netzes überhaupt Bestand haben. Darauf hatte Walter Huber von der Breitbandberatung Bayern keine verbindliche Antwort parat. Er beließ es daher beim Plädoyer für die rein theoretischen Vorzüge einer umfassenden Versorgungserfassung und ausgereiften Trassenplanung für den aktuellen Ist-Zustand.Dieser kostenneutralen Option wollten sich der Gemeinderat am Ende nicht verschließen und stimmte unisono für einen entsprechenden Förderantrag. Wie dann mit den ausgearbeiteten Plänen weiter verfahren wird, liegt ohnehin allein in den Händen der Kommune.Ein grundsätzliches Ja gab es für die Änderung des Flächennutzungsplans Weißenberg und die damit verbundene Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans Weißenberg Süd, der die Erweiterung der Biokäserei Wohlfahrt ermöglicht. Detailfragen, Auflagen und Einwendungen wird David Neidl von Neidl + Neidl Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Partnerschaft mbH in einem nächsten Schritt aufarbeiten.Zudem bestätigte der Gemeinderat die neugewählten Feuerwehrkommandanten der Feuerwehr Weißenberg, Sebastian Riedl und Thomas Bauernfeind. 250 Euro machte er für den frisch gepflasterten Weg zur Weißenberger Kirche St. Veit locker. Die einfache Dorferneuerung Edelsfeld ist eingeleitet und startet mit dem Abschnitt Gemeindehaus/Sigraser Straße, kündigte Strehl an. Zudem habe er schon ein Auge auf das neue Konjunkturinvestitionsprogramm für Schulen geworfen.