Politik Edelsfeld

06.08.2017

06.08.2017

Trotz der Ferien trat der Gemeinderat zu einer Sitzung zusammen. Der öffentliche Teil ging relativ schnell über die Bühne.

Zustimmung gab es für die Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Vilseck und ihren Bebauungsplan Weidenstock-Südhang. Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl informierte über Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen im April und Mai. Die Pflanzarbeiten an der neuen Kläranlage wurden an die Firma Lobinger vergeben. Der Umbau für die Kinderkrippe im Schulhaus schreitet voran. Vergeben wurden die Trockenbau- und Estricharbeiten, Heizungsbau, Sanitärarbeiten, Türen und Fenster, Fliesenarbeiten, Kücheneinbau, Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten und Leichtmetallelemente. Unter dem Strich steht eine Summe von 200 000 Euro.Die Vermessungsarbeiten für die Einfache Dorferneuerung Edelsfeld sind in Auftrag gegeben worden. Die Räumung der Straßengräben im Gemeindegebiet kann beginnen. Der Aufzug im Rathaus konnte wieder hergestellt werden.Die Restarbeiten an der Wasserleitung von Weißenberg nach Riglashof werden voraussichtlich bis zum 12. August erledigt. Dann kann die Straße wieder zu Nutzung freigegeben werden.Beschwerden über zu volle Busse waren der Anlass einer Anfrage an den Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach. Er ließ die Fahrgäste zählen und kam zum Schluss, dass die Gesamtkapazität auf der Linie 57 Auerbach - Edelsfeld - Sulzbach-Rosenberg - eingehalten werde. Überfüllung sei nicht festgestellt worden. Im Schulbusbereich zählen andere Kriterien für Sitz- bzw. Stehplätze.Bürgermeister Strehl informierte über das neue Programm zur Förderung der Elektromobilität. Die Gesellschaft InAS wurde beauftragt, Daten zu sammeln und ein gemeinsames Abrechnungssystem aufzubauen. Der Gemeinderat fand zu keiner einheitlichen Meinung für eine Absichtserklärung in Edelsfeld. Deshalb wird eine Fristverlängerung beantragt.Von Gemeinderäten wurde darauf hingewiesen, dass eine Unkrautbehandlung am Friedhof notwendig wäre. Weitere Hinweisschilder sollen für den Bienenlehrpfad angebracht werden. Der Asphalt in der Blumenstraße ist ausbesserungsbedürftig. Das Abfräsen und Asphaltieren der Straße ist 2018/2019 vorgesehen.