Politik Edelsfeld

08.12.2017

In der zwölften Sitzung des Jahres erhöhten die Gemeinderäte ihr Entscheidungs-Pensum um zwei weitere Beschlüsse und blickten mit Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl noch einmal zurück auf das "Jahr der Baustellen" und eine einzigartige "konjunkturelle Hochphase".

Das Votum für eine Beteiligung an der Bündel-Stromausschreibung über die Kommunalberatung Kubus war dabei eher Formsache, und auch die Entscheidung für Ökostrom ohne Neuanlagen erregte keinerlei Widerspruch.Zur Auflistung nichtöffentlicher Vergaben wie etwa den Anpflanzungen in Niederärndt und Weißenberg sowie diversen Gewerken beim Ausbau der Kinderkrippe gesellten sich Informationen über eine erfreuliche Erstattung in Sachen Kläranlagensanierung Edelsfeld sowie die Planungen eines Radweges von Regensburg nach Pegnitz durch die Arbeitsgemeinschaft Bayerische Eisenstraße.Nachdem die Gemeinde die Mobilität der First-Responder-Gruppe durch die Anschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges gewährleistet hat, kann die lebensrettende Initiative am 1. Januar 2018 ihren Dienst aufnehmen, so Strehl.Der kommunale und private Bauboom bildete das dominierende Thema der bürgermeisterlichen Jahresbilanz. Auf Langeweile warten die Gemeinderäte aber auch in den kommenden zwölf Monaten vergeblich, wie Bürgermeister Hans-Jürgen Strehls umfangreicher Ausblick vermuten ließ.