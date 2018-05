Politik Edelsfeld

02.05.2018

8

0 02.05.2018

Im Zeichen der anstehenden Wahlen im Herbst steht die Jahreshauptversammlung der Edelsfelder Wählergemeinschaft Unsere Gemeinde. Im Vordergrund stehen die Probleme der ländlichen Kommunen.

Verkehrswege ausbauen

Gäste versorgt

Als Gäste waren Kandidaten der Freien Wähler für die Land- und Bezirkstagswahl eingeladen. Vorsitzender Hans Klann freute sich über die Bewerberinnen zur Landtagswahl, Bürgermeisterin Alexandra Sitter aus Ammerthal und Doris Lehnerer aus Königstein, sowie den gebürtigen Edelsfelder Thorsten Grädler, 2. Bürgermeister von Vilseck und Direktkandidat zum Bezirkstag.Alexandra Sitter ging auf die Problematik der ländlichen Gemeinden ein und erläuterte ihre Ziele bei einem etwaigen Einzug in den Landtag. Ähnliches formulierte auch Doris Lehnerer. Sie zeigte zudem auf, wo Ansätze zur Verbesserung der Landespolitik nötig wären, um unsere Region nicht abzuhängen.Noch deutlichere Worte fand Thorsten Grädler. Er sah dringenden Handlungsbedarf, um dem Süd- Nord-Gefälle in der Oberpfalz zu begegnen. Wenn man nicht wirksamere Schritte unternehme, werde sich die Situation in der nördlichen Oberpfalz verschlechtern. Dem demografischen Wandel könne nur mit massiver Unterstützung durch die Landespolitik begegnet werden. Beim Ausbau der Verkehrswege sah Grädler ähnlich hohen Bedarf wie in der Verbesserung der Breitbandversorgung.Mehr noch wie in den zurückliegenden Jahren war 2017 bei der Wählergemeinschaft "Unsere Gemeinde" mit Terminen bestückt. Vorsitzender Hans Klann ließ die verschiedenen Veranstaltungen Revue passieren. Fester Bestandteil im Ferienprogramm der Gemeinde war die Bootstour auf der Vils, die nach wie vor einen erfreulich guten Zuspruch bei den Kindern genießt.Höhepunkt des Vereinsjahres war, so Klann, das Bockbierfest. Gerade dieses erfreue sich stets eines ungebrochen guten Zuspruchs vor allem der jüngeren Bevölkerung. Hier spreche in erster Linie die Tombola mit ihren zahlreich von den Mitgliedern und den örtlichen Gewerbetreibenden gestifteten Preisen die Besucher an. Der Vorsitzende bekundete sein Bedauern über den letzten Auftritt von Rudi Gruber als Barnabas mit den Worten: "Mal sehen, wie wir diese Lücke schließen können."Eine besondere Herausforderung für den Verein war wieder das Gartenfest auf dem Gelände der Zimmerei Karl Kohl in Kalchsreuth. Es war für die Mitglieder eine Herausforderung, die vielen Gäste mit Speis und Trank zu versorgen. Für optimale Rahmenbedingungen sorgten bereits im Vorfeld die Firmenbesitzer vor Ort.Interner Höhepunkt bei Unsere Gemeinde war die Feier zum 40-jährigen Vereinsjubiläum. Der Ehrenabend spiegelte die langjährige aktive Mitarbeit der Wählergemeinschaft im Gemeindeleben wider.Der Kassenbestand wurde durch die Jubiläumsfeier und eine größere Spende an die First Responder belastet. Kassier Joachim Beyerlein berichtete von einem kleinen Defizit.Den Abschluss der Informationen gab es zu aktuellen Themen aus dem Gemeindeleben. Schwerpunkte waren dabei die anstehende Dorferneuerung und die Entwicklung des Feuerwehrwesens.