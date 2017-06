Politik Edelsfeld

07.06.2017

Im Edelsfelder Gemeinderat versammelt sich alles, worüber nicht abgestimmt werden muss, unter dem Tagesordnungspunkt Informationen. Darunter befand sich dieses Mal eine ernste Ermahnung des Landkreises.

Den Anfang machte die Bekanntgabe von Vergaben aus den vorangegangenen nichtöffentlichen Sitzungen. Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl erwähnte diverse Ausstattungen für die Feuerwehren, die Gewerke für den Bau der zweiten Kinderkrippe sowie eine zusätzliche Straßenlaterne Auf der Höhe.Darüber hinaus berichtete er über die geplanten Fahrplanausweitungen des Zweckverbands Nahverkehr Amberg-Sulzbach, die auch für eine verbesserte Anbindung der Gemeinde sorgen. Die Entscheidung über die angeregte Haltestelle am Seniorenwohnheim verschob der Bürgermeister, bis die Verkehrsschau darüber beraten hat.Strehl verlas ein Schreiben des Landkreises, der unmissverständlich mit Zwangsverpflichtungen drohte, sollte die Gemeinde keinen ausreichenden Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge bereit stellen. Zurzeit leben in der Gemeinde laut Bürgermeister acht anerkannte Flüchtlinge und ein Asylbewerber.Auf gutem Weg befänden sich die Pilotprojekte Jugend-Onlinepartizipation sowie E-Mobilität mit Tanksäulen am Rathaus und eventuell bei der Raiffeisen-Tankstelle. Das Endlos-Projekt Flurbereinigungsweg Boden - Streitbühl soll nach einem neuerlichen Gespräch im Winter ausgeschrieben werden. Der Breitbandausbau beginnt noch im Juni und wird von der Gemeinde ständig überwacht, erklärte der Bürgermeister.Die Umlage für die Umsetzungsbegleitung des AOVE-Energiekonzepts fällt nun doch 0,20 Cent pro Einwohner teurer aus als ursprünglich berechnet. Mit dem erfreulich unkriminellen Wert in der jährlichen Kriminalstatistik und der Anregung, mehr Ruhebänke in der Nähe des Seniorenwohnheims aufzustellen, fand die lange Liste ihr Ende.