Politik Edelsfeld

15.05.2018

15.05.2018

Die gewerblichen Bebauungspläne der Gemeinde Edelsfeld erweisen sich derzeit als zähes Geschäft. So gilt es, in Weißenberg eine knifflige Frage zu lösen.

Edelsfeld/Sigras. Während die Erweiterung des Raiffeisen-Lagerhauses ( www.onetz.de/1864513) noch ganz am Anfang steht, glaubte sich der Gemeinderat Edelsfeld im Gebiet Weißenberg-Süd schon weiter. Jetzt sind allerdings Probleme bei der Frage "Misch- oder doch Sondergebiet?" zu Tage getreten.Die bereits beschlossene Variante "Mischgebiet" beinhaltet die zwingende Verpflichtung, die beabsichtigte gewerbliche Bebauung in etwa gleichem Verhältnis mit Wohnbebauung zu ergänzen, legte Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl seine neuen Erkenntnisse dar. Eine Wohnbebauung beabsichtige die Biokäserei Wohlfahrt als Antragstellerin aber gerade nicht - ihr gehe es nur um die Erweiterung des Käsereibetriebes.Die Lösung über die Alternative "Sondergebiet" stößt allerdings auf Widerstand: Anderweitige Wohnbauvorhaben beispielsweise gegenüber oder unterhalb der gewerblichen Fläche könnten durch die zugelassene Käserei-Erweiterung und die damit verbundenen Immissionen zementiert werden. Auf der Suche nach einer salomonischen Lösung setzt der Bürgermeister jetzt auf ein einzuholendes Immissionsschutz-Gutachten, das die potenziellen Wohnbauflächen gleich vorab mit einbezieht.Ohne Komplikationen gingen dagegen die Zustimmung zur Beteiligung an der Landtagspetition zur Gleichbehandlung der Truppenübungsplatz-Anrainergemeinde und der neue Mittagsbetreuungs-Vertrag mit der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration über die Bühne. Letzterer war nötig geworden, um der allgemeinen Kostensteigerung auch bei den gemeindlichen Zuschüssen ab dem Schuljahr 2018/2019 Rechnung zu tragen.Ebenso durchgewunken wurde der Antrag auf Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis zum Abbruch des alten evangelischen Gemeindehauses, den aus fördertechnischen Gründen die Gemeinde stellt. Die Wahl der Sigraser Feuerwehr-Kommandanten Dominik Graf und Thomas Graf bestätigte der Rat.Bekanntgaben aus vorangegangenen nichtöffentlichen Sitzung betrafen etwa die Vergaben Klärschlammentsorgung Edelsfeld und Erschließung des neuesten Baugebiets "Am östlichen Ortsrand", des Umbaus des Schul-Werkraums und diverser Straßen-Oberbauverstärkungen. Informiert wurde über eine offizielle Abmahnung der aktuell im Gemeindegebiet aktiven Polizei-Medien PM GmbH. Damit endete die ausnahmsweise in Sigras abgehaltene Sitzung.