Sport Edelsfeld

16.06.2017

1

0 16.06.2017

Der Startschuss zum 16. Edelsfelder Hahnenkammlauf fällt am Samstag, 17. Juni. Die Ergebnisse zählen auch als vierter Lauf im Landkreiscup der Läufer 2017 und als offizieller Lauf zur Wertung für den IGL-Nachwuchscup 2017. Das Ereignis hat für Läufer und Walker auf der schweren Strecke im Wald am Hahnenkamm einen besonderen Reiz. Für alle, die sich vorab angemeldet haben, werden die Startnummern am 17. Juni ab 14 Uhr beim Sportheim ausgegeben. Nachmeldungen sind bis 15 Uhr mit zwei Euro Aufschlag möglich. Um 15.30 Uhr fällt der erste Startschuss - die Bambini- und Kinderläufe stehen an. Um 17.15 Uhr ist der Start der Jugend-, Damen-, Herren- und Walkingläufe mit anschließender Siegerehrung. Der Hauptlauf über 4800 Meter auf Waldweg und Asphalt ist für die Damen, Jahrgänge 1997 und älter, für Jugendliche Jahrgang 1998 bis 2001. Auch für diese Strecke ist ein Kids-Walking-Lauf der Jahrgänge 2002 bis 2008 eingeplant. Bild: Ziegler