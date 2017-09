Sport Edelsfeld

17.09.2017

Mit einem sportlichen Vergleich zwischen Ehemaligen und Keglern von heute sowie einem Festabend beging Fortuna 1977 Edelsfeld das 40-jährige Bestehen im Gasthaus Jägerheim in Pruihausen.

Beim Jubiläumsspiel zeigten die Edelsfelder Sportkegler früherer Tage, dass sie noch einiges drauf haben. Mit 3:5 Satzpunkten mussten sie sich ihren Nachfolgern nur knapp geschlagen geben.Bei der abendlichen Feier blätterte Spartenleiter Gerd Renner im Beisein der Gründungsmitglieder Gerhard Heldrich, Franz Regler und Richard Winter in der Chronik des Sportkegelclubs Fortuna. Ins Leben gerufen im Gasthaus Goldener Greif in Edelsfeld, stieg er 1977 mit zwei Herrenmannschaften in den Punktspielbetrieb ein. 1978 formierte sich eine Damenmannschaft. Ende der 1980er-Jahre erlebte die Fortuna mit sieben Teams im Spielbetrieb - zwei Jugend-, zwei Damen- und drei Herrenmannschaften - ihre Glanzzeit. Sie sei vor allem dem damaligen Spartenleiter Robert Kohl zu verdanken gewesen. Der demografische Wandel machte sich aber zunehmend auch in Edelsfeld bemerkbar. Derzeit spielen nur noch 14 aktive Kegler in zwei Mannschaften.Zu den herausragenden Erfolgen gehörte 1994 die Vizemeisterschaft der A-Jugend in der Bezirksliga. Das anschließende Aufstiegsspiel in die Bayernliga verlor sie nur mit wenigen Holz. In dieser Mannschaft spielte das heutige Aushängeschild des SKC, Klaus Oswald, der für seine Spitzenleistungen und Treue zum Verein mit einem Präsent geehrt wurde. 1999 folgten dann der erste Aufstieg der Herren in die Bezirksliga und der Gewinn der Landkreismeisterschaft. Nach dem zwischenzeitlichen Abstieg kehrte das Team heuer in die Bezirksliga zurück.In Grußworten zollten Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl und der 2. Vorsitzende des FC Edelsfeld, Robert Bär, den Leistungen des SKC Respekt und wünschten den Sportkeglern weiterhin viel Erfolg.