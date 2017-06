Sport Edelsfeld

18.06.2017

6

0 18.06.2017

Eine der schwierigsten Strecken im Landkreiscup hat auch 2017 seine Sieger in den unterschiedlichen Altersklassen gekürt. Die Teilnehmer im Alter von von 3 bis 78 Jahren sind mit Herzblut dabei. Die Zuschauer lassen sich nicht lumpen und spenden viel Applaus.

Laufen rund um Edelsfeld hieß es am Wochenende wieder beim 16. Hahnenkammlauf. 210 Läuferinnen und Läufer waren im Wald unterwegs. "Es geht aber nicht nur um den Erfolg, sondern um die Förderung der Bewegung an sich", so Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl und Vorstand des FC Edelsfeld Manfred Bär unisono. "Es macht Spaß, weil es zu Hause ist, der Konkurrenz gegenüber man sich beweisen kann und die Heimstrecke gut bekannt ist, auch wenn sie schwer zu laufen ist", sagten einige Teilnehmer aus der Gemeinde.Bei der zur Landkreiscup-Wertung (viertes Rennen) gehörenden Wertung war Kerstin Weiß von CIS Amberg die Schnellste über die 4800-Meter-Strecke durch den Wald. Johannes Donhauser von der Skivereinigung Amberg triumphierte als einziger Läufer unter der 30-Minuten-Marke über die 8300 Meter. "Bei diesen angenehmen Temperaturen war die lange Steigung aus dem Eiselbachtal zwar anstrengend, aber dennoch einigermaßen zu laufen", so Aussagen von Teilnehmern.Bis ins hohe Alter kann erfolgreich gelaufen werden. Dies bestätigte erneut Anna Weigl in der Klasse W75 sowie Willi Wagner, Wolfgang Biedermann und Alfons Frohnhöfer in der M75 über 8300 m. Luis Zagel und Felipa Trautmann mit ihren vier Jahren waren die ersten Sieger des Tages über 400 m und durften ihren Pokal mitnehmen. Alle Platzierungen waren stark umkämpft, was die Zeitabstände belegen.Die Wettkampfstimmung steigerte sich zu den 1500-Meter-Schülerläufen mit den Siegern Melissa Kuhlendahl und Annika Schneider, Eva Gnahn, Marc Meyer, Jonas Dickert und Sebastian Graf. Beste Ergebnisse standen auch hier für beachtliche Leistungen.Im Lauf der Jugend und Damen über 4800 Meter lief Lukas Lux als erster ins Ziel. Kerstin Weiß zeigte bei den Damen, wo es lang geht. Sie blieb mit 20:17 Minuten die Schnellste. Für den Hauptlauf über 8300 Meter waren Läufer und drei Walker gemeldet. Den Sieg sicherte sich souverän Johannes Donhauser von der Skivereinigung Amberg. Die Siegerläufer hatten schon wieder ein Lächeln auf den Lippen und die Schweißtropfen fast getrocknet, als andere Läufer den schweren Aufstieg aus dem Eiselbachtal noch in den Beinen spürten.Bei allen Läufen gab es auch eine Gemeindewertung für Edelsfeld. Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl beglückwünschte alle "seine" Läufer als Top-Platzierte in der Gemeinde und ehrte sie gesondert. Die Sieger des 16. Hahnenkammlaufes erhielten Sachpreise oder einen Blumengruß. Eine Besonderheit gab es in diesem Jahr: Auf Initiative des Elternbeirates des Kindergartens konnten sich Personen typisieren.___Mehr Bilder, alle Ergebnisse im Internet:

Ergebnisse

16. Hahnenkammlauf in Edelsfeld400 MeterBambini (2013/14)1. Felipa Trautmann, RSC Neukirchen 3:022. Lena Leipold, Kindergarten Edelsfeld 3:083. Mia Hauenstein, FC Edelsfeld 3:341. Luis Zagel, Kindergarten Edelsfeld 2:212. Benedikt Kustner, 2:263. Ben Engelhardt, Kinderg. Edelsfeld 2:38600 MeterBambini1. Charlotte Kubiak, Mendorferbuch 2:342. Jana Ertl, FC Edelsfeld 2:373. Celine Deinzer, Ebermannsdorf 2:401. Florian Fruth, Ebermannsdorf 2:302. Franz Lutz, FC Edelsfeld 2:383. Corbinian Geiger, Ebermannsdorf 2:401000 MeterSchüler D1. Emma Welz, TuS Rosenberg 4:502. Leni Hagerer, FC Edelsfeld 4:553. Hanna Hagerer, FC Edelsfeld 4:561. Lukas Preißler, DJK Ursensollen 4:332. Mario Häckel, FC Edelsfeld 4:373. Tobias Gigl, Skivereinigung Amberg 4:411500 MeterSchülerinnen C1. Melissa Kuhlendahl, LLC Marathon 6:242. Linda Wild, RSC Neukirchen 6:363. Anne Wild, RSC Neukirchen 6:39Schülerinnen B1. Anika Schneider, SV Amberg 5:472. Selina Bär, FC Edelsfeld 6:183. Paulina Behlau, ASV Schwend 6:26Schülerinnen A1. Eva Gnahn, FC Edelsfeld 5:522. Jana Ackermann, ESV Amberg 6:023. Melanie Sebald, RSC Neukirchen 6:09Schüler C1. Marc Meyer, Ebermannsdorf 5:592. Justin Abernathy, FC Edelsfeld 6:083. Benjamin Späth, Kirchenreinbach 6:24Schüler B1. Jonas Dickert, TV 1861 Amberg 5:442. Lukas Nibler, FC Edelsfeld 5:543. Jonas Bär, FC Edelsfeld 5:57Schüler A1. Sebastian Graf, FC Edelsfeld 5:312. Max Lang, DJK Ursensollen 6:003. Laurenz Heldrich, FC Edelsfeld 6:214800 MeterJugend B1. Lukas Lux, FC Edelsfeld 18:522. Eric Engel, TV 1861 Amberg 18:563. Fabian Gimpl, CIS Amberg 19:16Frauen1. Kerstin Weiß, CIS Amberg 20:172. Marina Mutzbauer, FC Edelsfeld 20:413. Ashley Lehman, Lehman Familie 25:42W 351. Anne Bohun 32:11W 401. Sandra Falk, SV Hahnbach 24:032. Angelika Meyer, DJK Ehenfeld 24:35W 451. Bettina Pirzer 21:422. Marion Fuchs, LSG Edelsfeld 22:563. Beate Rupprecht, LSG Edelsfeld 23:16W 501. Irmgard Lietz, LSG Edelsfeld 23:292. Gisela Maier, MARMEL 26:573. Simone Reiche, LSG Edelsfeld 29:27W 551. Lydia Zahner, Kirchenreinbach 21:512. Gerlinde List, TV Sulzbach 24:573. Christine Schaffenroth, TV Sulzbach 30:44W651. M. Schelter-Goldfuß, Pegnitz 26:022. Gabriele Stiegler, Clever Fit 31:24W 751. Anna Weigl, TST Ammerthal 37:308300 MeterMänner1. Johannes Donhauser, SV Amberg 29:342. Sebastian Eckert 33:403. Manuel Koller, SV Illschwang 33:45M 301. Andreas Dehling, SV Illschwang 34:572. Valerijs Milasevics 36:123. Peter Denk, Ebermannsdorf 38:04M351. Benjamin Forster 33:482. Stefan Mühleisen 37:223. Thomas Bohun 39:52M 401. Holger Tutsch 37:562. Stephan Rödiger, Kneipp Edelsfeld 42:553. Martin Kuhlendahl 48:47M 451. Dieter Schneider, SV Amberg 30:192. Mario Maier, SV Amberg 32:333. Christian Koch, CIS Amberg 33:11M 501. Bernhard Pirzer 34:472. Klaus Rabenstein, RSC Neukirchen 37:413. Manfred Rupprecht, FC Edelsfeld 39:12M 551. Anton Graml, SV Amberg 34:222. Alois Meier, SV Freudenberg 36:073. Michael Kuffer, Radlexpress Feucht 46:44M 601. Karl Fischer, Lauftreff Schwandorf 37:112. Peter Lippl, TTC Luitpoldhütte 38:103. Mike Lehman, Lehman Familie 39:04M 651. Günter Stiegler, RSG Vilstal 46:332. Helmut Kinast, SV Illschwang 47:37M 751. Willi Wagner, Rennsteiglaufverein 47:182. Wolfgang Biedermann, Schwandorf 56:553. Alfons Frohnhöfer 59:39