07.05.2018

Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Sportkeglern des SKC Fortuna 1977 Edelsfeld. Zum Saisonstart im September feierte man gemeinsam mit Ehrengästen, Gründungsmitgliedern und ehemaligen aktiven Mitgliedern das 40-jährige Vereinsjubiläum - klein, aber fein.

Wenn man dabei erfreulicherweise auch zwei neue Mitglieder werben konnte, so ist der Mitgliederschwund in Randsportarten wie dem Kegeln deutlich zu spüren: Von einst über 100 Mitgliedern sind derzeit noch ein Drittel im Verein gemeldet, 14 davon als aktive Kegler.Mit diesem Stamm spielte die 2. Mannschaft in der vergangenen Saison in der Kreisklasse A Amberg und die 1. in der Bezirksliga A Nord. Primär aufgrund von beruflich und verletzungsbedingten Ausfällen, aber auch wegen zu geringer Trainingsbeteiligung schloss die Reserve die Saison mit nur einem Sieg und einem Unentschieden als Tabellenletzter ab. Einzig Dominik Graf zeigte mit einem Schnitt von 490 Holz (539 Bestleistung) ansprechende Resultate. Die Anhebung der Mannschaftszahlen in der Kreisklasse A erspart Fortuna II den Abstieg in die Kreisklasse B.Dagegen muss die erste Mannschaft den Abstieg aus der Bezirksliga hinnehmen, obwohl sie mit 17:19 Punkten den siebten Platz (unter zehn Mannschaften) erreichte und man mit Gerd Renner den besten Kegler stellte (Schnitt 545 Holz, 614 Holz Saisonbestleistung). Da es unerwarteter Weise vier Absteiger gibt, muss man die Bezirksliga nach nur einer Saison wieder in Richtung Kreisklasse Amberg verlassen.Klubmeister wurde Gerd Renner (Schnitt: 537 Holz), der aufgrund des neuen Bahnrekords von 593 Holz im letzten Durchgang den bis dahin führenden Klaus Oswald (534) noch abfangen konnte. Dritter wurde Herbert Kohl (507) vor Dominik Graf (489).