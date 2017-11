Sport Edelsfeld

Der letzte Spieltag der Hinrunde im Frauenfußball steht vor der Tür, und in der Bezirksliga Nord heißt es für vier von fünf Landkreisteams wieder Derbytime.

Amberg. Die SG Ursensollen empfängt den TuS Rosenberg und der FC Edelsfeld erwartet die SG Ebermannsdorf. In der Bezirksoberliga muss der SV 08 Auerbach zum Spitzenreiter nach Altenstadt anreisen. Die Truppe will an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und vielleicht wieder für Furore sorgen. Doch der SV Altenstadt wird sich ebenfalls ins Zeug legen, damit die Tabellenführung nicht verloren geht.In der Bezirksliga Nord wurden am Dienstag noch zwei Partien nachgeholt. Der TSV Theuern II spielte zu Hause 4:4 gegen den Aufsteiger aus Leonberg. Nach einem couragierten Start gingen die Vilstalerinnen durch Maria Fechtner schnell in Führung, doch Leonberg konnte mit einem sehenswerten Schuss ausgleichen. Schlag auf Schlag geht es weiter: Die Vilstaler gingen durch einen Foulelfmeter wieder in Führung, doch die Gäste glichen erneut aus. Vor der Pause erhöhte erneut Maria Fechnter mit weiteren zwei Treffern auf 4:2. In der zweiten Spielhälfte verlor die Heimmannschaft die Ordnung und durch zwei weitere Tore nahm der SV Leonberg doch ein Remis mit nach Hause. Eine gerechte Punkteteilung mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten.Der FC Edelsfeld baute seine Tabellenführung weiter aus. Bereits in der ersten Hälfte gingen die Mädels vom Hahnenkamm durch Madlen König (16./44.) und Corinna Luber (36.) beim Tabellenletzten mit 3:0 in Führung. Gleich nach Wiederanpfiff kam der TuS Dachelhofen durch zwei Treffer wieder heran, doch in der 70. und 72. Minute machte der Spitzenreiter durch Carina Merkel und Sandra Sebald den Sack zu und nahm mit 5:2 die drei Punkte mit nach Hause.An diesem Wochenende stehen wieder zwei Kreisderbys auf der Tagesordnung. Zunächst empfängt die SG Ursensollen/Illschwang den TuS Rosenberg. Mit einem Dreier könnten sich die Gäste wieder an die oberen Tabellenplätze herankämpfen. Doch auch die Heimmannschaft (2.) will den FC Edelsfeld (1.) nicht aus den Augen verlieren. Man kann sich also auf ein hart umkämpftes und ausgeglichenes Spiel mit kleinen Vorteilen für den Tabellenzweiten einstellen.Das zweite Derby des Spieltages tragen der FC Edelsfeld und die SG Ebermannsdorf/Ensdorf aus. Der Tabellenführer ist natürlich Favorit, die SG aus dem Vilstal aber für eine Überraschung gut. Schließlich reist an diesem Wochenende noch der TSV Theuern II nach Flossenbürg. Auch hier gilt die Devise, nicht den Anschluss an die anderen Teams zu verlieren, da alle Mannschaften sehr nah zusammen liegen.

Landesliga SüdKaufbeuren - Wacker II Sa. 13 UhrObereichstätt - Geratskirchen Sa. 14.30 UhrReichenberg - Ingolstadt II So. 14.30 UhrAugsburg - Kempten So. 14.30 UhrAmicitia München - Theuern So. 16 UhrBezirksoberligaThalmassing - Neudorf Sa. 14.30 UhrAltenstadt/Voh. - Auerbach Sa. 14.30 UhrSchwarzenfeld - Weiden So. 14.30 UhrSC Regensburg II - Wilting So. 15 UhrBezirksliga NordEdelsfeld - Ebermannsdorf Sa. 14.30 UhrUrsensollen - Rosenberg Sa. 14.30 UhrFlossenbürg - Theuern II Sa. 14.30 UhrLeonberg - Teunz So. 12.30 UhrSchwandorf - Dachelhofen So. 14.30 UhrKreisliga 1Störnstein - Etzenricht Sa. 14.30 UhrEnsdorf - Gebenbach So. 11 UhrTheuern III - Auerbach II So. 13 Uhr