Sport Edelsfeld

03.04.2018

Die Fußballerinnen holen am Karsamstag Spiele vom Herbst nach. Die SG Ebermannsdorf sollte wohl durch den Erfolg in Schwandorf das Ticket für die nächste Bezirksligasaison gebucht haben, und der TuS Rosenberg jubelt über den Punktgewinn beim ungeschlagenen Tabellenführer vom Hahnenkamm

Amberg. In der Oberliga fiel die Partie FC Thalmassing gegen den SV 08 Auerbach wieder aus, und die SpVgg Weiden ertrotzte sich beim nun gestürzten Tabellenführer Altenstadt ein Remis. In der Bezirksliga sahen die Fans beim Spiel FC Edelsfeld gegen den TuS Rosenberg eine einseitige Partie, in der die Gastgeberinnen nicht über ein Remis hinauskamen. Rosenberg sicherte sich mit der einzigen Chance im gesamten Spiel den Punkt.Zu Beginn war die Partie sehr zerfahren, viele Fehlpässe auf beiden Seiten prägten das Spiel. Nach etwa zehn Minuten bekam Edelsfeld die Begegnung in den Griff und spielte überlegen. Zwei Großchancen durch Corinna Luber in der 14. und Sandra Sebald in der 22. Minute ließ der Gastgeber allerdings liegen, beziehungsweise die Rosenberger Torfrau zeigte hier ihr Können.Nachdem auch Cornelia Kemptner kurz darauf knapp vergab, kam es wie so oft: Nach einer Ecke für den Gast wurde der Ball nicht energisch genug geklärt, und Miriam Aures versenkte ihn mit einem Distanzschuss unhaltbar im Torwinkel zur überraschenden Gästeführung. In Durchgang zwei sahen die Zuschauer ein Spiel auf ein Tor. Edelsfeld drückte vehement und Rosenberg konnte sich kaum mehr befreien. In der Folgezeit gab es wieder einige klare Einschussmöglichkeiten für die Heimelf, doch Sandra Sebald und Liisa Götzl vergaben. Es dauerte bis zur 78.Minute, ehe Liisa Götzl mit einem Schuss von der Sechzehner-Linie den verdienten und überfälligen 1:1-Ausgleich erzielte. In den Schlussminuten lag der Edelsfelder Siegtreffer förmlich in der Luft.Die SG Ebermannsdorf gewann beim Tabellenletzten FT Eintracht Schwandorf sicher mit 6:0 und die Gast gebenden Naabstädterinnen müssen wohl nach den Abstiegen aus der Landesliga und der Bezirksoberliga nun noch eine Etage tiefer. Die Treffer für die SG aus dem Vilstal markierten Celine Hawlicek (2), Linda Trager (2), Vanessa Waal und Paula Heuberger.