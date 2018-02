Sport Edelsfeld

04.02.2018

Nachdem sich das aktuelle Trainergespann Martin Dehling und Thilo Winter dazu entschlossen hat, die sportliche Verantwortung für die beiden Herrenmannschaften zur Saison 2018/19 abzugeben, wurde der FC Edelsfeld zur Winterpause aktiv. Nach intensiver Suche kann jetzt eine Nachfolgelösung präsentiert werden. Benjamin Schneider vom SV Inter Bergsteig Amberg wird zur neuen Saison als Spielertrainer das Zepter beim FCE übernehmen. Das Ziel in der Restrunde 2017/18 bleibt der Klassenerhalt.

In zielführenden Gesprächen zwischen der FC-Vorstandschaft und Benjamin Schneider wurde schnell deutlich, dass die Vorstellungen beider Seiten deckungsgleich sind. Schneider möchte den jungen und talentierten Spielerkader konsequent weiter entwickeln. Der 33-jährige ist seit vielen Jahren für den SV Inter Bergsteig aktiv. Nach den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 in der Kreisliga wechselte der Offensivspieler für eine Saison zur DJK Amberg (ebenfalls Kreisliga), ehe er sich wieder seinem Heimatverein anschloss. 2014/15 übernahm er eine neue Herausforderung und coachte den TuS Schnaittenbach als Spielertrainer. Bereits im zweiten Jahr glückte der Aufstieg in die Kreisklasse. Sein persönlicher Weg ging aber als Spieler zurück zu Inter, mit den Ambergern gelang der Aufstieg in die Bezirksliga. Zugleich hat der FC Edelsfeld auch weitere Trainerposten neu vergeben. Mit Niko Hebauer (29) und Rüdiger Reiche (30) wurden zwei erfahrene Spieler gewonnen. Beide werden Schneider als Co-Trainer unterstützen und zudem die Reservemannschaft als spielendes Trainergespann coachen. Reiche stammt aus der Jugend des FC und war viele Jahre höherklassig für die Edelsfelder "Erste" aktiv, ehe es ihn für zwei Spieljahre zum SV Losaurach zog, wo er in der Kreisklasse und Kreisliga seinen Tordrang zeigte. Hebauer spielte bis 2012 bei der DJK Ammerthal (Kreisliga, Landesliga), ehe er nach einem Jahr beim SC Pommelsbrunn in der Kreisliga zum 1.FC Neukirchen wechselte. Zur Saison 2015/16 schloss er sich dem FC Edelsfeld an.