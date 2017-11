Sport Edelsfeld

Für Kinder des FC Edelsfeld gab es 14 Mal Gold und zwei Mal Silber; bei den Erwachsenen sechs Mal Gold und ein Mal Silber sowie für die Jüngste mit fünf Jahren eine Mehrkampfurkunde. Die Ausdauerleistung wurde durch den Deutschen Sportbund honoriert.

22 Teilnehmer am Deutschen Sportabzeichen aus Edelsfeld zeigten beste Leistungen. "Dabeisein ist einfach", das hört sich in der Theorie gut an, doch die Leistung muss erst gebracht werden - dann gibt es Gold, Silber oder Bronze. Die treibende Kraft für das Training und dem daraus resultierenden Erfolg war erneut Elisabeth Dehling, unterstützt durch Kerstin Hagerer. Großes Vorbild für die Jugend war Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl, der zum siebten Mal Gold erzielte. Die Teilnehmer am Sportabzeichen freuten sich über ihre Erfolge und erhielten eine Urkunde samt Abzeichen. Fitness zeigt sich am besten bei den Ausdauerleistungen. Es ist nicht gerade leicht, das Sportabzeichen zu erreichen, besonders beim Goldenen.Der Stolz war bei der Ehrung in den Gesichtern abzulesen. Herausragend war Elisabeth Dehling, die das Deutsche Sportabzeichen bereits zum 31. Mal erhielt.Besonderer Dank galt dem TV Sulzbach und der Stadt Sulzbach-Rosenberg zu übermitteln, da die Nutzung der Sportanlagen bereitwillig möglich war. Hier stimmen die äußeren Bedingungen, um diese sehr guten Ergebnisse zu erzielen, so die Organisatoren.Die erfolgreichen Teilnehmer (in Klammern die Häufigkeit):Sportabzeichen in Silber: Felix Bleisteiner (1), Noah Behringer (3), Matthias Eisner (2).Sportabzeichen in Gold: Frank Bleisteiner (1), Michael Niebler (1), Leni Hagerer (3), Anna Grädler (3), Kerstin Hagerer (3), Hanna Hagerer (3), Fiona Pirner (4), Hans-Jürgen Strehl (7), Paula Strehl (3), Alina Pirner (5), Elisabeth Dehling (31), Leonhard Pleier (1), Tim Eisner (2), Ronny Delert (2), Ronja Eisner (1), Martin Behringer (2), Max Dehling (3), Laurenz Bleisteiner (2).Mehrkampfurkunde: Marlies Bleisteiner