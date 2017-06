Sport Edelsfeld

09.06.2017

7

0 09.06.2017

Bestens vorbereitet wollen die Mädchen und Buben aus dem Sebastian-Kneipp-Kindergarten beim Hahnenkammlauf am Samstag, 17. Juni, an den Start gehen. Heidi Hiltel vom Organisationsteam hatte leichtes Spiel, die Kleinen für das große Sportereignis zu motivieren. Gemeinsam mit Sonja Winter und Christina Heldrich von der Laufgemeinschaft gestaltete sie die Trainingseinheiten; zuerst noch in der Turnhalle und später dann im Freien. Beim Aufwärmlied "Theo, Theo ist fit", Sprints oder Staffelläufen lernten die Zwei- bis Sechsjährigen die Abläufe eines solchen Events kennen. Bild: gru