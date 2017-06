Vermischtes Edelsfeld

13.06.2017

Seit Wochen schwört die "Chefin" Tina Windisch die Moila und Boum auf ihren Auftritt ein. Der Feinschliff an den Figurentänzen macht Fortschritte, die Lieder kommen fast wie aus einem Mund, und der Kirwabaum ist auch schon ausgesucht.

Weißenberg. "Wer houd Kirwa? Mir hom Kirwa!": Den legendären Ruf stimmen am Wochenende vom 17. bis 19. Juni die Weißenberger an. Zusammen mit der Feuerwehr laden 14 Kirwapaare die Bevölkerung zum Mitfeiern ein. Der Festbetrieb läuft im Zelt am Feuerwehrhaus.Am Donnerstag, 15. Juni, wird die Kirwa beim Pesold ausgegraben. Dann gibt es am Freitagabend, 16. Juni, ein Schnitzel-Essen im Gasthaus Seitz. In den Morgenstunden am Samstag wird der Kirwabaum eingeholt und zur Mittagszeit aufgestellt. Nach getaner Arbeit nimmt die Gaudi ihren Anfang. Ab 19 Uhr geht es rund im Zelt mit der Dochrinna. Gegrilltes und eine frische Maß Bier warten auf die Besucher.Am Sonntag läuten um 9 Uhr die Glocken der St.-Veit-Kirche zum Festgottesdienst. Der eine oder andere Kirchgänger wird anschließend sicherlich zum Frühschoppen am Kirwazelt vorbeischauen.Sobald am frühen Nachmittag die versteckten Kirwa-Moila wieder gefunden sind, beginnt um 15.30 Uhr das Baumaustanzen. Das neue Oberkirwapaar dürfte gegen 16 Uhr seine Insignien der Bevölkerung präsentieren. Die Staaleith'n aus der Gemeinde heizen bis in die Nacht die Stimmung im Festzelt an.Köichla bieten die Kirwamoila am Montag in der oberen und unteren Gmoi zum Kauf an. Zum gemütlichen Beisammensein spielen im Festzelt die Tasmanischen Teufel. Mit dem Gewinn des Kirwabaums wird einem Loskäufer das Glück lachen.An allen Kirwatagen achten die Veranstalter auf die Einhaltung der Jugendschutzgesetze und fragen im Zweifelsfall nach dem Ausweis.