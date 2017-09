Vermischtes Edelsfeld

22.09.2017

Komplett ausgebrannt ist am Freitagmorgen das Motorrad eines 16-Jährigen an der B85 bei Edelsfeld. Vorausgegangen war ein Unfall mit einem Auto. Der junge Mann verletzte sich mittelschwer.

Die Polizei in Auerbach berichtet, dass der 16-jährige Motorradfahrer am Freitag gegen 6.20 Uhr von Fichtenhof in Richtung B85 unterwegs war. An der Kreuzung mit der Bundesstraße übersah er einen von links kommenden 21-Jährigen in seinem Auto. Dieser versuchte noch zu bremsen, um nicht mit dem Motorradfahrer zusammenzustoßen.Trotz Vollbremsung erfasste das Fahrzeug den Motorradfahrer an der linken Seite. Der 16-Jährige wurde zu Boden geschleudert, sein Motorrad fing sofort Feuer. Es brannte komplett aus. Der Fahrer verletzte sich mittelschwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Amberger Krankenhaus gebracht.Das Auto und das Motorrad sind Totalschaden. Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Edelsfeld übernahm die Verkehrsregelung und reinigte die Straße.